Die IAA Mobility 2025 in München steht kurz vor dem Start. Als eine der weltweit einflussreichsten Automobilmessen ist die IAA bekannt dafür, wegweisende Technologien zu präsentieren und künftige Branchentrends zu setzen. Gleichzeitig dient sie als zentrale Plattform für Automobilmarken, um Innovationskraft und internationale Ausrichtung zu demonstrieren.

In diesem Jahr wird Hongqi als Repräsentant chinesischer Premiumautomobilmarken auf der Messe sein neuestes vollelektrisches SUV, den EHS5, vorstellen. Begleitet wird das Modell von mehreren bereits in Europa verfügbaren batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV). Damit unterstreicht Hongqi seinen strategischen Fokus auf den europäischen Markt und läutet ein neues Kapitel in der kontinuierlichen Expansion seiner Präsenz in Europa ein.

In den vergangenen Jahren hat Hongqi seine globale Strategie mit einem klaren Schwerpunkt auf neue Energien und intelligente Mobilität konsequent vorangetrieben und dabei seine internationale Präsenz stetig ausgebaut. Unter dem Leitgedanken "Verwurzelt in Europa, für Europa" nutzt Hongqi die Teilnahme an der IAA, um seine lokalisierte Ausrichtung im europäischen Markt hervorzuheben. Dazu zählen der Aufbau eines leistungsfähigen Vertriebs- und Servicenetzes sowie die Intensivierung von Partnerschaften mit lokalen Akteuren mit dem Ziel, Produkte und Kundenerlebnisse optimal auf die Bedürfnisse europäischer Verbraucher abzustimmen. Zugleich markiert die Weltpremiere des EHS5 eine neue Gelegenheit, den Markenkern von Hongqi zu unterstreichen: "Great cars for the people who drive us".

Als jüngstes Mitglied der Hongqi NEV-Familie steht der EHS5 für eine Produktphilosophie, die sich durch drei zentrale Werte auszeichnet: "Eine Festung der Sicherheit für Ihre Liebsten, mobiles Familiencamping und erstklassiger Komfort auf jeder Fahrt." Ausgestattet mit hochentwickelten intelligenten Sicherheitssystemen, verlässlicher Reichweite und einem verfeinerten Fahrkomfort, wurde der EHS5 speziell für europäische Familien konzipiert um ihnen gleichermaßen sichere Mobilität wie ein erstklassiges Fahrerlebnis zu bieten.

Im Rahmen der Strategie "Verwurzelt in Europa, für Europa" verpflichtet sich Hongqi, Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die konsequent auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten sind. Von der frühzeitigen Anpassung an regionale Straßenbedingungen bis hin zum Aufbau eines länderübergreifenden Vertriebs- und Servicenetzwerks verfolgt die Marke das Ziel, Premium-Mobilität in der gesamten Region zugänglich zu machen. Der EHS5 nimmt in dieser Strategie eine Schlüsselrolle ein und verkörpert Hongqis Ansatz: Mit sicherheitsorientierten Technologien auf "Festungsniveau" bietet er umfassenden Schutz für Familien. Seine hohe Reichweite und das flexible Innenraumkonzept erfüllen gleichermaßen die Anforderungen des täglichen Pendelverkehrs wie auch längerer Reisen, während exklusive Komfortausstattungen das Fahrerlebnis zusätzlich aufwerten. Mehr als nur ein Fahrzeug steht der EHS5 für Hongqis Vision, europäischen Nutzern ein Lebensgefühl zu bieten, das Sicherheit, Freiheit und Freude miteinander verbindet.

Europa als Geburtsstätte des Automobils und zugleich als führende Bühne für Innovation und Transformation in der globalen Automobilindustrie bildet den idealen Rahmen für diese bedeutende Premiere. Die Weltpremiere des EHS5 auf der IAA unterstreicht nicht nur Hongqis Engagement für seine globale Strategie, sondern markiert zugleich einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer konsequenten Lokalisierung in Europa. Mit Blick in die Zukunft bleibt Hongqi seinem Markenleitbild "Great cars for the people who drive us" treu und wird gemeinsam mit den europäischen Nutzern eine vielversprechende Zukunft der Mobilität gestalten.

