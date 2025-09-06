Bielefeld (ots) -



Die Gewalt in NRW-Kitas steigt drastisch an. Wie die in Bielefeld erscheinende Tageszeitung "Neue Westfälische" (Samstag) berichtet, haben sich die Meldefälle bei den Landesjugendämtern seit 2022 mehr als verdoppelt. Während in Westfalen-Lippe besonders viele Meldungen über "körperliche Züchtigung" und Körperverletzungen eingehen, zeigen Zahlen aus Nordrhein, dass vor allem Kinder drastisch häufiger Täter sind. Dies bezieht sich auch auf sexuelle Gewalt. Wie hoch die Dunkelziffer bei den Gewaltfällen in den Kitas ist, können Experten nicht beziffern. Laut einem Sprecher des Landesjugendamts Nordrhein gehe man aber davon aus, dass die Träger die Meldepflichten unterschiedlich streng auslegen. Experten aus dem Kinderschutz sehen als eine der Ursachen auch die fehlende Ausbildung der Kitahelfer.



