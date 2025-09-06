BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 6. September 2025 - TESSAN, ein weltweit führender Anbieter innovativer Ladelösungen für Reisende, hat heute auf der IFA 2025 die Markteinführung seines neuen Flaggschiffprodukts Voyager 205 bekannt gegeben. Gleichzeitig startet das Unternehmen die internationale Kampagne "100 TESSAN Travellers" - eine Initiative im Wert von 500.000 US-Dollar, die 100 Menschen bei der Umsetzung internationaler Reiseprojekte unterstützt. Mit der Verbindung leistungsstarker Produkte und praxisnaher Reiseunterstützung verfolgt TESSAN das Ziel, das weltweite Reiseerlebnis spürbar komfortabler und zuverlässiger zu gestalten.
Ob Remote-Arbeit, kreatives Schaffen auf Reisen oder die Erfüllung eines persönlichen Traumziels - dieses Programm soll das Reisen einfacher und für mehr Menschen zugänglich machen.
Die Online-Bewerbung startet im Anschluss an die IFA. Ausgewählte Teilnehmer erhalten neben technischer Ausrüstung auch praktische Unterstützung - und die Möglichkeit, ihre Reise mit einem weltweiten Publikum zu teilen.
Diese Kampagne geht weit über das bloße Aufladen von Geräten hinaus - es geht darum, Hürden abzubauen, damit Menschen mit Vertrauen und Leichtigkeit reisen können.
IFA 2025: Erleben, Entdecken, Mitgestalten
Auf der IFA 2025 lädt TESSAN Besucherinnen und Besucher dazu ein, mehr zu tun, als nur neue Produkte zu sehen: Testen Sie unsere Innovationen, geben Sie uns direktes Feedback - und gestalten Sie die Zukunft der Reistechnologie mit.
Besuchen Sie den TESSAN Innovation Hub in Halle 2.2, Stand 186, um unsere neuesten Geräte zu entdecken und das Team kennenzulernen, das hinter den Entwicklungen steht. Wir entwickeln Lösungen, die sich an den realen Bedürfnissen von Reisenden orientieren - und wir freuen uns auf Ihren Input.
Über TESSAN
TESSAN ist eine weltweit tätige Marke, die sich auf Ladelösungen für Zuhause und unterwegs spezialisiert hat. Zum Produktsortiment gehören unter anderem universelle Reiseadapter, digitale Steckdosenleisten, multifunktionale Wandsteckdosen sowie smarte Home-Geräte.
