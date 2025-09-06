BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 6 September 2025 - Hohem, ein weltweit führender Innovator im Bereich der KI-gestützten Gimbal-Technologie, feierte in diesem Jahr sein offizielles Debüt auf der IFA und stellte ein leistungsstarkes Produktportfolio vor, das seine führende Position im Consumer-Markt eindrucksvoll untermauert. Mit bahnbrechenden Entwicklungen wie Edge-AI-Tracking und der weltweit ersten abnehmbaren Touchscreen-Fernbedienung hat Hohem die Content-Creation mit dem Smartphone neu definiert. Diese strategische Grundlage markiert zugleich den mutigen Schritt des Unternehmens in den professionellen Bereich der kommerziellen Content-Produktion.
Der iSteady M7 definiert Smartphone-Gimbals neu - mit der weltweit ersten abnehmbaren Touchscreen-Steuerung und einem verbesserten KI-Tracking, ganz ohne App. Entwickelt für professionelle Ansprüche, unterstützt er eine Nutzlast von bis zu 500 g, ist mit 360° RGB- und CCT-Fülllichtern ausgestattet und wurde mit dem IFA Innovation Award in der Kategorie "Best in Design" ausgezeichnet.
Hohem iSteady MT3-Serie: KI-Gimbal für professionelle Content-Produktion
Die für das 4. Quartal 2025 geplante MT3-Serie umfasst zwei Modelle: den iSteady MT3 Pro für die professionelle kommerzielle Produktion sowie den iSteady MT3 für mühelose und hochwertige Content-Erstellung.
Engagement für alle Creator
Hohem war das erste Unternehmen, das Künstliche Intelligenz in Gimbals integriert hat - und liefert seither intelligente Imaging-Lösungen, die kreative Möglichkeiten auf ein neues Niveau heben. Nun erweitert Hohem seine Innovationskraft auf den Markt für professionelle Kamera-Stabilisierungssysteme.
Besuchen Sie Hohem auf der IFA am Stand H20-143, um die neuesten smarten Gimbals live zu erleben.
Über Hohem
Hohem ist eine weltweit führende Marke im Bereich der KI-Gimbal-Technologie und engagiert sich für die Erforschung der grenzenlosen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Imaging-Sektor.
