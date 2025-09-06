© Foto: Liu Yongzhen - XinHuaHumanoide Roboter sind auf dem Vormarsch! JPMorgan nennt vier chinesische Aktien, die von der kommenden Revolution profitieren könnten.Die Zukunft der Technologie könnte sich gerade entscheidend verändern. Humanoide Roboter, die menschenähnlich aussehen und sich bewegen, könnten schon bald den Markt erobern. Erst kürzlich meldete der chinesische Roboterhersteller UBTech den weltweit größten Einzelauftrag für humanoide Roboter - einen 35 Millionen US-Dollar schweren Vertrag für seine Walker-S2-Modelle. Auch Tech-Milliardär Elon Musk ist von dieser Technologie überzeugt. In einer jüngsten Aussage prognostizierte Musk, dass die Tesla-Roboter "Optimus" in Zukunft 80 Prozent des …Den vollständigen Artikel lesen ...
