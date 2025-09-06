* Ein Blick in die Geschichte* Warnsignale* Kaufen Sie jetzt Gold und Minenaktien

Liebe Leser,



vor rund 2 Wochen deutete Fed-Chef Jerome Powell in einer Rede vor Zentralbankern und ihnen eng verbundenen Ökonomen baldige Zinssenkungen der US-Zentralbank an. Damit hat sich US-Präsident Trump mit seinen Forderungen nach niedrigeren Zinsen also durchgesetzt und bekommt nun, was er wollte. Ob Zinssenkungen zum jetzigen Zeitpunkt richtig sind, wird sich vielleicht sehr bald zeigen.



Bewährte geldpolitische Zinsmodelle sprechen allerdings klar dagegen. Auch deshalb zeichnet sich ein immer wahrscheinlicher werdendes Szenario ab: Die weltweite Inflationswelle, die in den Jahren 2022 und 2023 in Deutschland 6,9% und 5,9% betrug und die Kaufkraft Ihrer Ersparnisse entsprechend deutlich reduzierte, könnte nur der Auftakt einer langanhaltenden Periode hoher Preissteigerungen gewesen sein.

