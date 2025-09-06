Anzeige
Samstag, 06.09.2025
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012
Tradegate
05.09.25 | 21:58
284,85 Euro
-0,35 % -1,00
Markus Weingran
06.09.2025 11:27 Uhr
DAX beendet Woche im Minus!: Vom KI-Star Broadcom, den Favoriten aus Polen und dem Gold-Höhenflug

Die erste Septemberwoche fiel unterschiedlich aus. Während die 4 Indizes der DAX-Familie allesamt Rückschläge verbuchten, legten die US-Indizes zu. Besonders Broadcom hob die Stimmung an der Wall Street. Ein Überblick:Auch schwache Arbeitsmarktdaten, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die amerikanische Notenbank zu einer Zinssenkung bewegen werden, konnten dem DAX am letzten Tag der Woche nicht auf die Sprünge helfen. Nach einem passablen Start in den Tag drehte er dann doch ins Minus. Unter der abgelaufenen ersten Septemberwoche steht damit ein Minus von etwas mehr als einem Prozent. Im Rampenlicht stand in der vergangenen Woche die Aktie von Broadcom. Der …

© 2025 Markus Weingran
