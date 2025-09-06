Das schwierige Umfeld für Private Equity drückte auch auf die Aktie der Frankfurter. Ein Aufklaren des Sentiments würde zum Kurstreiber. Es staut sich im deutschen Private-Equity-Markt. Wie eine Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton zeigt, hat sich die Haltedauer von Portfoliounternehmen spürbar verlängert: Wurden Beteiligungen früher in der Regel nach fünf Jahren veräußert, liegt die durchschnittliche Haltedauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE