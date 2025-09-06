Mainz (ots) -Am 14. September 1958 trifft der deutsche Kanzler Konrad Adenauer zum ersten Mal den französischen Premierminister und General Charles de Gaulle. Die internationale Lage ist 13 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs angespannt: Trotz Annäherung gibt es noch immer Misstrauen und Abneigung zwischen Deutschen und Franzosen. Die beiden Staatsmänner wollen die alte Erbfeindschaft endgültig überwinden.Der ZDF/ARTE-Film "An einem Tag im September" (https://www.zdf.de/filme/an-einem-tag-im-september-movie-100) zeichnet das sorgsam vorbereitete Treffen von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in dessen Privathaus nach. Der historische Fernsehfilm mit Burghart Klaußner und Jean-Yves Berteloot in den Hauptrollen ist bereits im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung am Montag, 15. September 2025, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF um 21.45 Uhr eine begleitende Dokumentation."An einem Tag im September. Die Dokumentation"Die Begleitdokumentation zum Fernsehfilm "An einem Tag im September" (https://www.zdf.de/dokus/an-einem-tag-im-september-die-dokumentation-movie-100) reflektiert das erste Treffen von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle als symbolträchtigen Wendepunkt der deutsch-französischen Geschichte. Beide Staatsmänner waren in ihrer Jugend im Geiste gegenseitiger Feindbild-Propaganda aufgewachsen, und doch wurde es ein herzliches Treffen. Die Symbolik zielte ganz bewusst auf eine neue Zukunft in Freundschaft. In den folgenden vier Jahren gab es 14 weitere Begegnungen. Mit ihrer Unterschrift unter den Elysée-Vertrag am 22. Januar 1963 und mit einer herzlichen Umarmung bekräftigten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Aufbruch in eine neue Ära deutsch-französischer Beziehungen. Heute gilt das deutsch-französische Tandem als Motor für Europa, auch angesichts neuer Bedrohungen.Eine historische EinordnungInterviews mit der Enkelin von Konrad Adenauer, Bettina Adenauer, mit Anne de Laroulliére, Enkelin von Charles de Gaulle, mit Adenauers Biograf Frank Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, und der Biografin de Gaulles Frédérique Neau-Dufour sowie mit Héléne Miard-Delacroix, Professorin an der Sorbonne in Paris, ergänzen die Dokumentation.Flankiert wird die 45-minütige Doku auf den "Terra X History"-Youtube-Kanal ab 14. September 2025 durch den Beitrag "Deutsche und Franzosen - Das Ende der 'Erbfeindschaft'".Unterrichtsmaterial für SchulenIm Rahmen der Initiative "ZDF goes Schule" werden der Film und die begleitende Dokumentation mit Unterrichtsmaterialien ergänzt, die vom Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer erarbeitet wurden."Jüngere Menschen können hier verstehen lernen, wie aus angeblichen Erbfeinden selbst nach schlimmsten Kriegen wieder Partner werden können. Zugleich regen die Filme dazu an, Vergleiche zur unruhigen und konfliktbeladenen Gegenwart zu ziehen", sagt Niko Lamprecht, Vorsitzender des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands."An einem Tag im September" wird im ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten. Auf ARTE.TV (https://www.arte.tv/de/videos/117674-000-A/an-einem-tag-im-september/) hat das Publikum die Wahl zwischen einer deutschen und einer französischen Synchronfassung mit deutschen Passagen, jeweils mit Untertiteln. 