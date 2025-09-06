BERLIN, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TCL Home Security, ein führender Innovator im Bereich Smart-Home-Lösungen, hat heute auf der IFA 2025 seine neueste Produktpalette vorgestellt und damit seine Mission bekräftigt, Häuser sicherer, intelligenter und besser vernetzt zu machen. Zu den präsentierten Lösungen gehören das TCL D2R Max Retrofit Smart Lock, das weltweit erste Nachrüstschloss mit multibiometrischer Authentifizierung, und zwei KI-gestützte Solarkameras - die TCL Cam D2 Pro und die TCL Cam B2 Pro.

Ein neuer globaler Maßstab für den Hauszugang: TCL D2R Max

Das TCL D2R Max setzt einen neuen Standard für nachrüstbare Smart Locks, indem es drei biometrische Technologien - 3D-Gesichtserkennung, Handvenenscan und Fingerabdruckauthentifizierung - in einem eleganten, sicheren Design kombiniert.

Unübertroffene biometrische Sicherheit: 3D-Gesichtserkennung und Handvenenscan bieten Genauigkeit auf Militärniveau und verhindern Spoofing durch Fotos oder Nachbildungen.

Datenschutz steht an erster Stelle: Alle biometrischen Daten werden verschlüsselt und lokal auf dem Gerät gesichert, um die Privatsphäre umfassend zu schützen.

Alle biometrischen Daten werden verschlüsselt und lokal auf dem Gerät gesichert, um die Privatsphäre umfassend zu schützen. Müheloser Komfort: Ein hochpräzises Gyroskop verriegelt die Tür automatisch, sobald sie geschlossen ist.

Ein hochpräzises Gyroskop verriegelt die Tür automatisch, sobald sie geschlossen ist. Einfache Nachrüstung: Passt auf die meisten europäischen Schlösser und erhöht die Sicherheit in wenigen Minuten ganz ohne Austausch des Zylinders.





Intelligente Außenüberwachung bei jedem Wetter

TCL Cam D2 Pro - Premium-PTZ-Schutz mit zwei Objektiven

Duale 3K-Objektive und 360°-Abdeckung: Bieten gestochen scharfe 3K-Auflösung mit 8-fachem Hybridzoom und erfassen jeden Winkel sowie jedes Detail.

Bieten gestochen scharfe 3K-Auflösung mit 8-fachem Hybridzoom und erfassen jeden Winkel sowie jedes Detail. Erweiterte KI-Erkennung: Identifiziert Personen, Fahrzeuge, Haustiere, Pakete und Gefahren präzise. Anpassbare KI-Ereignisse stellen sicher, dass nur relevante Warnungen die Benutzer erreichen.

Identifiziert Personen, Fahrzeuge, Haustiere, Pakete und Gefahren präzise. Anpassbare KI-Ereignisse stellen sicher, dass nur relevante Warnungen die Benutzer erreichen. Farbnachtsicht und ganztägige Stromversorgung: Ein 10.000-mAh-Akku mit Solaraufladung und IP65-Wetterbeständigkeit gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.





TCL Cam B2 Pro - kompakte, zuverlässige Sicherheit

3K-Bildschärfe und Weitwinkelansicht : Deckt mit einem 132°-Sichtfeld einen größeren Bereich ab.

: Deckt mit einem 132°-Sichtfeld einen größeren Bereich ab. KI-gestützte Warnmeldungen : Ideal für ländliche oder große Grundstücke zur Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Tieren oder Waldbränden.

: Ideal für ländliche oder große Grundstücke zur Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Tieren oder Waldbränden. Robust und nachhaltig: 7800-mAh-Akku mit Solaroption; Schutzart IP66 für extreme Witterungsbedingungen.





Eine intelligentere, sicherere Zukunft

"Mit der Einführung des D2R Max und unserer neuen Kamerareihe definiert TCL neu, wie Familien das schützen, was ihnen am wichtigsten ist", so Will, Marketing Manager bei TCL Home Security.

Besucherinnen und Besucher können die gesamte Produktreihe auf der IFA 2025, Halle 21A, Messedamm, Berlin erleben.

Weitere Informationen finden Sie unter:

TCL D2R Max Smart Lock: https://tclhomesecurity.com/pages/d2rmax (https://tclhomesecurity.com/pages/d2rmax)

TCL Cam D2 Pro: https://tclhomesecurity.com/pages/camd2pro (https://tclhomesecurity.com/pages/camd2pro)

TCL Cam B2 Pro: https://tclhomesecurity.com/pages/camb2pro (https://tclhomesecurity.com/pages/camb2pro)

Sehen Sie sich das offizielle Launch-Video an: https://youtube.com/shorts/iUAi_f68W0I (https://youtube.com/shorts/iUAi_f68W0I)

Laden Sie die vollständige Pressemappe herunter: https://drive.google.com/drive/folders/1KwAppRInXlKfnpqTs8NsoXB6jXhYDUTp?usp=sharing (https://drive.google.com/drive/folders/1KwAppRInXlKfnpqTs8NsoXB6jXhYDUTp?usp=sharing)





Medienkontakt:

Will Bright

will.bright@tcl.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f468ec26-3690-4ee5-9416-0af4a0da1b0e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/791fd8b6-8d07-40b2-bb83-3433af857ffc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0552036a-4114-470e-936f-2c9857e0f806

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/79ff1282-e1e1-453a-a830-44a6383d2ff7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2b70736-bd9e-4d65-aad1-c832d31ceb39