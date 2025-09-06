© Foto: adobe.stock.comPaukenschlag zum Wochenende! Der US-Arbeitsmarktbericht schiebt Silber und vor allem Gold massiv an. Weiter anziehende Gold- und Silberpreise scheinen unausweichlich. Auch eine Neubewertung muss diskutiert werden.US-Arbeitsmarktbericht schiebt Gold und Silber an Der mit großer Spannung und Anspannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für August wirbelte am Freitag mächtig Staub auf. Während die Nervosität an den Aktienmärkten ob der Konjunktursorgen kräftig zunahm und Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 ins Straucheln kamen, jubelten die Edelmetalle. Dass die Aktienmärkte längst nicht so stabil sind, wie sie zuletzt vermeintlich wirkten, war bereits ein ums andere Mal Thema in zurückliegenden …Den vollständigen Artikel lesen ...
