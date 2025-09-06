Berlin (ots/PRNewswire) -Midea, ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Haus und Lifestyle, verkündete auf der IFA 2025 mit Stolz einen großen Erfolg: den Erhalt von vier renommierten VDE-Zertifizierungen von einer der angesehensten unabhängigen Prüf- und Zertifizierungsorganisationen Europas. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von Midea, Verbrauchern mit Geräten, die auf Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und ein gesünderes Leben ausgelegt sind, bei "Master Your Home" zu unterstützen.Die Zertifizierungen würdigen die bahnbrechenden Leistungen von Midea in den Bereichen Energieeffizienz, Zuverlässigkeit, gesundes Kochen und Komfort und setzen neue Maßstäbe für Innovationen im Bereich Smart Home.Energieeffizienz: Zertifizierte Leistung der Klasse A, reduzierter VerbrauchUmweltschutz und Nachhaltigkeit sind zentrale Bestandteile der Strategie und der sozialen Verantwortung von Midea. Durch die Entwicklung hochreflektierender Beschichtungen, eines Graphen-Heizelements und eines KI-Algorithmus zur Temperaturregelung steigert Midea die Effizienz um 25 % und senkt den Energieverbrauch großer Öfen um 50 %, wodurch die neuen Energieeffizienzstandards der Klasse A vollständig erfüllt werden.Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Zehn Jahre Lebensdauer des MagnetronsDas Magnetron, das Herzstück eines Mikrowellenofens, ist entscheidend für dessen Langlebigkeit. Die TU1-Anoden von Midea mit einem Kupferanteil von über 99,9 % und einem Sauerstoffgehalt unter 5,4 × 10-5 Pa verbessern die Leitfähigkeit und die Heizstabilität. In Kombination mit der bahnbrechenden Mehrkanal-Methankarbonisierung, die die Effizienz steigert und den Kathodenverschleiß reduziert, verdoppeln diese Innovationen die Lebensdauer des Magnetrons auf branchenführende zehn Jahre und gewährleisten eine zuverlässige, sichere und dauerhafte Leistung im täglichen Gebrauch.Gesundes Kochen: Algorithmus für fettarmes KochenGesundes Kochen ist ein zeitloses Thema für die Menschheit. Midea hat festgestellt, dass durch schnelles Garen bei hohen Temperaturen das Fett im Fleisch abgebaut wird, und hat ein Graphen-Heizelement entwickelt, das in nur 0,2 Sekunden eine Temperatur von 1300 °C erreichen kann. Auf dieser Grundlage kombiniert der einzigartige Kochmodus von Midea Graphenheizung mit Hochtemperaturdampf in präzisen Stufen, wodurch der Fettgehalt um 60 % reduziert wird und gleichzeitig ein effizientes, gesundes und hochwertiges Kochergebnis gewährleistet wird.Schnell und bequem: Ultraschnelle AuftautechnologieDas herkömmliche Auftauen in der Mikrowelle ist langsam und zeitaufwendig. Midea hat festgestellt, dass sich die Dielektrizitätskonstante von Fleisch mit der Temperatur schnell verändert, und hat daraufhin eine adaptive Auftautechnologie entwickelt, um diesem Problem zu begegnen. Der ultraschnelle Auftaualgorithmus reduziert die Auftauzeit um bis zu 40 % und sorgt gleichzeitig für gleichmäßige, konsistente Ergebnisse, wodurch die tägliche Zubereitung von Mahlzeiten für die Benutzer schneller, sicherer und bequemer wird.Neue Maßstäbe für Smart-Home-InnovationenMit diesen vier VDE-Zertifizierungen festigt Midea seine Führungsposition im Bereich der intelligenten Haushaltsgeräte der nächsten Generation. Durch die Kombination von wissenschaftlicher Innovation mit bewährter Sicherheit und Leistung bietet Midea zuverlässige Lösungen, die Effizienz, Langlebigkeit, Gesundheit und Komfort im Zeitalter des Smart Home neu definieren.Erleben Sie die zertifizierten Innovationen von Midea auf der IFA 2025 in der Haupthalle 5.1 und entdecken Sie, wie das Unternehmen die Grenzen der Smart-Home-Technologie kontinuierlich erweitert.Um mehr über die Innovationen und die gesamte Produktpalette von Midea zu erfahren, besuchen Sie die https://www.midea.com/offizielle Midea-Website (https://www.midea.com/) .Informationen zu MIDEADie Midea Group wurde 1968 gegründet und ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität durch Innovation verschrieben hat. Midea ist auf die Bereiche Smart Home, Industrietechnologien, Robotik und Automatisierung, Gesundheitswesen und Medizin sowie intelligente Logistik spezialisiert und bietet Lösungen, die das Leben komfortabler gestalten. Mit 48 Produktionsstätten, über 200 Tochtergesellschaften und 60 Niederlassungen im Ausland erreicht das Markenportfolio von Midea - darunter Midea, Little Swan, Toshiba, COLMO, Eureka und KUKA - Millionen von Familien weltweit.