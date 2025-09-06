Die EU-Kommission verhängt eine historische Strafe gegen Google wegen wettbewerbswidriger Geschäftspraktiken. Trotz der Milliardenlast steigt die Alphabet-Aktie, doch Donald Trump droht bereits mit Handelsmaßnahmen.Rekordstrafe gegen Google entfacht politische und wirtschaftliche Spannungen Mit einer Geldbuße von fast drei Milliarden Euro bestraft die EU-Kommission das Technologieunternehmen Google für Wettbewerbsverstöße im Werbegeschäft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de