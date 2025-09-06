Tron-Gründer Justin Sun attackiert World Liberty Financial wegen gesperrter Token

Der Bitcoin-Kurs hat sich nach den jüngsten Rücksetzern zwar leicht erholt, doch der große Schwung nach oben fehlt weiterhin. Ein neues Allzeithoch ist nicht in Sicht, und so richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger zunehmend auf alternative Projekte. Mit World Liberty Financial und dem zugehörigen Token $WLFI wurde ein Coin gestartet, der zunächst hohe Erwartungen geweckt hat, da das Unternehmen der Trump-Familie dahinter steckt. Doch die Stimmung rund um den Token kippt und sorgt für hitzige Diskussionen.

Justin Sun fordert Freigabe seiner eingefrorenen WLFI-Token

In einem Beitrag auf X wandte sich Justin Sun direkt an das Team von World Liberty Financial. Das von der Trump-Familie gegründete Unternehmen ist Herausgeber des Stablecoins $USD1 und seit kurzem auch des Tokens $WLFI, der inzwischen an den Börsen handelbar ist. Sun machte jedoch öffentlich deutlich, dass seine Token ohne sein Einverständnis eingefroren wurden.

Sun, einer der bekanntesten Player am Kryptomarkt, verweist auf die Grundprinzipien der Blockchain. Entscheidungen sollten demnach nicht einseitig von den Entwicklern getroffen werden, schon gar nicht die Sperrung von Investorengeldern. Besonders als einer der ersten Großanleger empfindet er es als problematisch, über den Verbleib seiner eigenen Token keine Kontrolle zu haben.

Community und Vesting-Mechanismen sorgen für Kontroverse

Die Sperrung der Token ist jedoch keineswegs ungewöhnlich. Vesting-Perioden sollen verhindern, dass Großinvestoren direkt beim Start ihre Bestände abstoßen und so den Kurs massiv unter Druck setzen. Ohne diese Mechanismen würde ein neuer Coin wie $WLFI in den ersten Tagen wahrscheinlich sofort einbrechen. Dass Sun ausgerechnet diesen Punkt kritisiert, bringt ihn nun selbst in Erklärungsnot.

Die Reaktionen auf Suns Post fallen entsprechend gemischt aus. Während einige sein Anliegen nachvollziehen können, wirft ihm ein Großteil der Community vor, möglichst schnell Kasse machen zu wollen, zulasten der Kleinanleger, die erst nach dem Börsenstart einsteigen konnten. Viele Nutzer stellen sich daher klar auf die Seite von World Liberty Financial und verteidigen die Entscheidung, die Token der frühen Investoren vorerst zu sperren.

Bitcoin Hyper zeigt transparenten Ansatz im Presale

Während die Diskussionen um $WLFI von Misstrauen und Vorwürfen geprägt sind, zeigt Bitcoin Hyper, wie ein Projekt Vertrauen schaffen kann. Die Entwickler setzen hier auf volle Transparenz, sowohl beim Tokenmodell als auch bei der Roadmap, sodass sich Anleger von Beginn an über die Spielregeln im Klaren sind. Bitcoin Hyper entwickelt eine Lösung, die den gesamten Kryptomarkt nachhaltig verändern könnte.

Mit der Hyper Chain soll Bitcoin Zugang zu DeFi, Staking und Lending erhalten, also zu Möglichkeiten, die es bisher auf der Bitcoin-Blockchain nicht gibt. Für Anleger könnte sich hier eine einmalige Gelegenheit ergeben, da der $HYPER-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Über 14 Millionen Dollar haben Anleger bereits in den Vorverkauf investiert, während Investoren erwarten, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke geht.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.