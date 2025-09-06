Anzeige
Samstag, 06.09.2025
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
WKN: A1H81M | ISIN: CH0126881561
05.09.25
06.09.2025 14:33 Uhr
Globaler Markt für Sach- und Haftpflichtversicherungen - effizienter, widerstandsfähiger und mit mehr Kapazität, sagt Swiss Re Institute

DJ Globaler Markt für Sach- und Haftpflichtversicherungen - effizienter, widerstandsfähiger und mit mehr Kapazität, sagt Swiss Re Institute 

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Konferenz/Research Update 
Globaler Markt für Sach- und Haftpflichtversicherungen - effizienter, widerstandsfähiger und mit mehr Kapazität, sagt 
Swiss Re Institute 
2025-09-06 / 14:00 CET/CEST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . Zunehmende Naturkatastrophenschäden, Werteakkumulation, wirtschaftliche und Prozesskosten-Inflation dürften 
  Prämienvolumen der Sach- und Haftpflichtversicherung in den kommenden zehn Jahren gleich schnell wachsen lassen wie 
  globales BIP 
 . Reife des Marktes zeigt sich in Einstieg kleinerer Akteure, Auslagerung des Underwritings und neuen Wegen des 
  Risikotransfers 
 . Starke Rückversicherer und alternative Risikolösungen, wie Captives und Risikopools, verbessern Kapazität, 
  Erschwinglichkeit und Versicherbarkeit für schwerer versicherbare Risiken 
Monte Carlo, 6. September 2025 - Der Weltmarkt für Sach- und Haftpflichtversicherungen (P&C) hat sich in den 
vergangenen 20 Jahren auf 2,4 Bio. USD verdoppelt. Innerhalb von zwei innovationsgetriebenen Jahrzehnten ist der Zugang 
zu Versicherungsschutz durch das Angebot aus konventionellen und alternativen Strukturen grösser geworden, wie der 
jüngste sigma-Bericht des Swiss Re Institute feststellt. Zahlreiche kleinere Spezialanbieter sorgen für 
Effizienzgewinne. Gleichzeitig tragen kapitalstarke Rückversicherer und alternative Risikolösungen dazu bei, in einer 
Welt mit steigenden Risiken die Kapazität zu erhöhen. 
 
Jérôme Jean Haegeli, Global Chief Economist von Swiss Re: «Beim starken Wachstum des P&C-Marktes geht es nicht nur um 
Grösse, sondern auch um Leistungs- und Widerstandsfähigkeit. Die Versicherer sind bei der Tarifierung, Steuerung und 
Transformation von Risiken effizienter geworden. Das kommt ihrer Kapazität auch in Zeiten erhöhter Unsicherheit zugute. 
Gleichzeitig geben die Versicherer im Sinne des Risikotransfers einen grösseren Teil des Risikos an Rückversicherer 
weiter. Dieser Trend dürfte in der derzeitigen Risikolandschaft weiter anhalten. Eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass Rückversicherer ihre unverzichtbare Pufferfunktion erfüllen können, ist eine starke Kapitalbasis. Robuste 
Rückversicherer und alternative Risikolösungen tragen dazu bei, dass die Kapazität weiter zunimmt und Risikoschutz in 
einer zunehmend unsicheren Welt zugänglich und erschwinglich bleibt.»   
 
In den kommenden zehn Jahren dürften die weltweiten P&C-Prämien etwa parallel zum BIP wachsen, und bis 2040 wird sich 
das Prämienvolumen insgesamt fast verdoppeln, wie das Swiss Re Institute schätzt. Gleichzeitig lässt die 
Marktkonzentration aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs nach. 
 
Spezialisierung und ausgelagertes Underwriting steigern Effizienz 
 
Ein entscheidender Faktor für mehr Effizienz ist die anhaltende Entflechtung der Wertschöpfungskette der 
Versicherungswirtschaft. Im Vertrieb und im Underwriting wächst die Bedeutung von Brokern und Managing General Agents, 
sodass die Versicherer sich Spezialkompetenzen und Grössenvorteile zunutze machen können. 
 
Gleichzeitig ergänzt der Markt traditionelle Versicherungen zunehmend durch alternative Risikolösungen, um mit den 
steigenden Risiken Schritt zu halten, besonders in katastrophengefährdeten Regionen. Captive-Anbieter kommen heute 
weltweit auf ein Prämienvolumen von schätzungsweise 60 bis 80 Mrd. USD und ermöglichen es Unternehmen, Risiken mit 
höherer Schadenhäufigkeit selbst zu versichern und für Risikospitzen Rückversicherungskapazität zu nutzen. 
 
Öffentliche, private oder öffentlich-private Versicherungspools und Mechanismen für den verbleibenden Markt wie FAIR 
(Fair Access to Insurance Requirements) und Wind Pools in den USA werden immer wichtiger, um die Verfügbarkeit 
sicherzustellen, wenn Volatilität oder Schadenerfahrung sonst zu Engpässen führen würden. 
 
Gianfranco Lot, Chief Underwriting Officer P&C Reinsurance von Swiss Re: «Das Wachstum des P&C-Versicherungsmarkts 
beweist, dass er einer komplexen Risikolandschaft gerecht werden kann. Durch die Einführung von KI im Underwriting 
könnte es in der Branche zunehmend zu einer Arbeitsteilung zwischen datenversierten, globalen Versicherern und wendigen 
Spezialisten kommen. Diese Entwicklung geht einher mit einem strukturellen Trend, mehr Risiken auf Rückversicherer zu 
übertragen, die ein Stabilitätsanker bleiben und ein Motor für Veränderungen sind.» 
 
Neue Abhängigkeiten von Kapitalmärkten und Anlegerstimmungen 
 
Da immer mehr Risiken in der Wertschöpfungskette nach oben wandern, sind die Rückversicherungsprämien in den 
vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt jährlich um rund 7% gestiegen, verglichen mit 4,2% für die P& 
C-Erstversicherung. Diese mehrschichtige Architektur des Risikotransfers - von kapitalarmen Anbietern über 
Rückversicherer bis hin zu Retrozessionen, die mit alternativem Kapital unterlegt sind, - hat die Kapitaleffizienz und 
die Widerstandsfähigkeit des Marktes verbessert, aber auch zu neuen Abhängigkeiten von Kapitalmärkten und 
Anlegerstimmungen geführt. 
 
Die Risikomodellierung in Bereichen wie Naturkatastrophen, Motorfahrzeug, Haftpflicht und Cyber ist für das 
Funktionieren des entflochtenen Modells ein wichtiger Faktor. Fortschritte in der Risikomodellierung erleichtern die 
Bewertung, Bündelung und massenhafte (wholesale) Übertragung von Risiken von kapitalarmen Anbietern zu vollwertigen 
Erst- und Rückversicherern. Das Wachstum und die Konsolidierung bei Wholesale-Brokern ergänzen diesen Trend. 
 
Ob sich das jüngste Wachstum kleinerer Anbieter als dauerhafte Veränderung oder als zyklischer Effekt steigender Preise 
erweist, wird vom Preisniveau, dem Appetit der Wholesale-Broker und der Toleranz der Regulierer für kapitalarme 
Anbieter abhängen. 
 
Regionale Dynamik in Industrie- und Schwellenländern 
 
In den Industrieländern haben sich die Prämien für private wie auch gewerbliche Sach- und Haftpflichtversicherungen in 
den zwei Jahrzehnten bis 2024 fast verdoppelt. Dabei hat die Sachversicherung alle anderen Teilsparten überflügelt, 
weil die Risiken schneller wuchsen als das BIP und zahlreiche Pflichtversicherungsregelungen für Naturkatastrophen 
eingeführt wurden. Gleichzeitig konnten Kapazitätsengpässe durch Zuflüsse aus Katastrophenanleihen und 
Rückversicherungen verhindert werden. Seit 2019 hat sich das jährliche Wachstum in den gewerblichen Haftpflichtsparten 
vom niedrigen in den hohen einstelligen Prozentbereich erhöht. In den USA ist der starke Anstieg auf die 
Prozesskosten-Inflation zurückzuführen, die nach wie vor ein wichtiger Faktor ist für die Zunahme der Schäden und der 
Nachfrage. 
 
In den privaten Sparten glichen Sachversicherungen und Nischenprodukte den seit langem rückläufigen Anteil des 
Motorfahrzeuggeschäfts aus - eine Folge des steileren Anstiegs der Schäden im Sachbereich. Das Swiss Re Institute geht 
davon aus, dass sich diese Megatrends fortsetzen, wobei die Sach- und die Haftpflichtsparten etwa gleich stark wachsen 
dürften. 
 
In den Schwellenländern dürfte die globale Aufteilung zwischen gewerblichen (46%) und privaten (54%) Sparten 
unverändert bleiben. Das Wachstum im gewerblichen Bereich wird gestützt durch steigende Exponierungen der Unternehmen, 
im privaten Bereich durch die verbreitetere Nutzung von Motorfahrzeugen. Auf die Schwellenländer entfallen schon seit 
2014 unverändert 20% der weltweiten P&C-Prämien. Durch bessere technische Möglichkeiten kann dieser Anteil auf über 20% 
steigen, so der sigma-Bericht. 
 
  
 
So erhalten Sie diese sigma-Studie: 
 
In Zukunft finden Sie alle Studien des Swiss Re Institute unter einem Dach: im neuen sigma explorer. Um kostenlosen 
Zugang zu den makroökonomischen und versicherungsmarktbezogenen Daten, Prognosen und Studien des Swiss Re Institute zu 
erhalten, registrieren Sie sich bitte unter sigma explorer. 
 
Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder   
Media_Relations@Swissre.com. 
Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen.  
 
Swiss Re 
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen 
versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert 
und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur 
Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte 
zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren 
Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit 
tätig.  
 
Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen 
Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und 
Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter 
Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 06, 2025 08:00 ET (12:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
