© Foto: Richard Drew - APGoldman Sachs hat seine Liste der Top-Empfehlungen für US-Aktien neu sortiert. Neu auf der Liste stehen Walmart, McDonald's, Cadence und Valero Energy. Allesamt sind es Wetten auf eine schwache US-Konjunktur.Goldman Sachs hat seine Liste der Top-Empfehlungen für US-Aktein neu sortiert und dabei vier bekannte Namen in den Fokus gerückt. Im Rahmen der monatlichen Anpassung der "Conviction List - Directors' Cut" zählen nun Walmart, McDonald's, Cadence Design Systems und Valero Energy zu den bevorzugten Titeln der US-Investmentbank. Die Liste umfasst insgesamt 22 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen - von Gesundheit über Finanzen bis hin zu Telekommunikation und Energie. Mit dabei sind …Den vollständigen Artikel lesen ...
