Viele XRP-Maximalisten sind davon überzeugt, dass ihre Kryptowährung einmal das Rückgrat der neuen Finanzinfrastruktur bilden wird. Allerdings hat ein bekannter Krypto-Analyst nun darauf verwiesen, dass es die USA vor allem darauf absehen, dass der US-Dollar wie in Vergangenheit als Weltleitwährung dominiert. Was dies für Kryptoinvestoren bedeutet, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

USA wollen nicht XRP, sondern den US-Dollar dominieren lassen

Der bekannte Krypto-Analyst Alexander Good hat in einem seiner neuesten Videos darauf verwiesen, dass die USA inzwischen den On-Chain-Spot-Handel mit Kryptowährungen begünstigen, um auf diese Weise die Nachfrage nach dem US-Dollar zu sichern. Schließlich kann somit die Abwertung durch den Vertrauensverlust verringert werden.

Somit soll nicht XPR für die Abrechnung und Sicherheit verwendet werden. Stattdessen würde es die US-Regierung vor allem darauf anlegen, dass jedes größere Krypto-Handelspaar in dem Greenback denominiert wird. Dies soll jedoch nicht nur auf die Kryptowährungen, sondern ebenso die tokenisierten Vermögenswerte zutreffen.

Dies würde wiederum einen vergleichbaren Effekt haben, wie der US-Dollar als primäre Fiatwährung für Rohstofftransaktionen. Mittlerweile entfernen sich jedoch insbesondere seit den BRICS immer mehr Länder von diesem Standard.

https://twitter.com/kyle_chasse/status/1963463427260817668

Daher hat es sich auch negativ auf den Wert des US-Dollars ausgewirkt. Schließlich hat die Nachfrage nach ihm abgenommen. Durch in Dollar denominierten Krypto-Handelspaaren kann dieser Effekt hingegen kompensiert werden, indem erzwungenermaßen für eine Dollar-Nachfrage gesorgt wird.

Aus diesem Grunde würde es laut Good auch bewusst keine konkurrenzfähigen Euro- oder Pfund-Stablecoins geben, die das US-Monopol schwächen könnten. Zudem seien die USA aufgrund der Verweigerung des Teilens von Informationen die Hochburg für Offshore-Vermögen, weshalb Kapital aus der ganzen Welt in diesem geparkt wird.

So sollen Stablecoins den US-Dollar retten

Durch die Emission von Stablecoins würde laut Good für die benötigte Handelsliquidität gesorgt werden, wobei sie sich wie ein stilles Gelddrucken auswirken würden. Der Vorteil von ihnen ist, dass die Zentralbanken für sie nicht ihre Bilanz ausweiten müssen.

Durch eine Ausweitung der Menge der Stablecoins würde es auch zu einer Zunahme des Volumens kommen, welches wiederum die Nachfrage nach dem US-Dollar und dementsprechend seine Dominanz stärken würde. Daher sei es bei den Börsen auch politisch beabsichtigt, dass die meisten Assets gegen USD-Stablecoins tauschbar sind.

Auf diese Weise könnten die USA laut Good ihr Defizitproblem finanzieren, was auch das primäre politische Ziel der Stablecoins sei. Dementsprechend sollten die Investoren nun darauf achten, dass sie ihr Vermögen nicht in den Stablecoins, sondern in knappen digitalen Assets halten.

Inzwischen brauche es laut ihm Billionen an Handelsvolumen, damit die Reichen ohne Probleme das traditionelle Finanzsystem verlassen können. Dabei sollen alle mit KI-getriebenen Überzeugungen leichter in die Märkte gelockt werden, was die Booms bei 0DTE, Meme-Stocks, Retail-Apps und mehr erkläre. Somit wolle man auch das KI-Rennen gegen China gewinnen, um den Weltmachtstatus aufrechtzuerhalten.

Auf diese Weise können sich Investoren nun schützen

Wie der Krypto-Analyst richtig festgestellt hat, sollen die Kleinanleger nun als Exit-Liquidität genutzt werden. Daher wird es für diese ebenfalls wichtig, ihr Geld in die limitierten Assets zu investieren, welche bisher erst mit rund 14 Bio. USD bewertet werden. Bald sollen laut Cem Karsan jedoch beim Platzen der Blase 500 Bio. USD aus traditionellen Vermögenswerten in die limitierten Assets strömen.

Um einige der besten Kryptowährungen zu kaufen, entscheiden sich immer mehr für die Best Wallet. Denn diese bietet eine besonders fortschrittliche Infrastruktur mit über 330 DEX-Protokollen und mehr als 30 Bridges, um eine sehr hohe Geschwindigkeit und niedrige Kosten zu gewährleisten.

Weiter noch können Sie mit der Best Wallet einige der besten neuen Kryptowährungen noch vor ihren explosiven Börsenlistungen kaufen. Diese sind unter der Kategorie "Upcoming Tokens" zu finden und haben frühen Anlegern häufig lebensverändernde Renditen beschert, weshalb diese Funktion eine besonders große Beliebtheit erfährt.

Mit über 60 Blockchains und 100 Fiatwährungen wird auch eine hohe Flexibilität geboten. Gleiches gilt bezüglich des Funktionsumfangs, welcher eine Reihe von Web3-Diensten umfasst. Damit können unterschiedlichste Arten von Einnahmeströmen aufgebaut, welche durch eine Diversifizierung die Risiken streuen und die Chancen mehren.

Von On-/Off-Ramp über Token-Swaps bis hin zu Staking und Krypto-Bankkarten werden alle wichtigen Dienste für Web3-Nutzer und -Investoren bereitgestellt. Wer sich eine Anteil an dem großen Wachstumspotenzial der ambitionierten und von WalletConnect zertifizierten Best Wallet sichern will, kann dies noch über den Presale der BEST-Coins tun.

Die Anwendung ist vergleichbar mit den Plänen der Super-App von World Liberty Financial von Donald Trumps Unternehmen. Im Unterschied zu diesem sind jedoch schon viele Dienste öffentlich nutzbar und generieren bereits die ersten Einnahmen. Daher könnte auch der BEST-Coin eine Bewertung von 15 bis 30 Mrd. USD erreichen, was allein bei einer Angleichung schon 77x entspricht.

