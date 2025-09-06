Krypto-Markt-Update: Wichtigste Ereignisse aus der Woche

Selten ist die Lage an den Finanzmärkten so widersprüchlich, wobei die Kryptowährungen über die vergangenen zwei Wochen gefallen sind, während bei den US-Aktien mehrheitlich grüne Zahlen beobachtet wurden. Von möglichen Zinssenkungen über angefochtene Zölle bis hin zu geopolitischen Spannungen sowie Entwicklungen auf dem Krypto-Markt, gibt es wieder einige Faktoren, welche Kryptoinvestoren nun im Auge behalten sollten.

Makroökonomische Einflüsse auf den Krypto-Markt

Ein auffälliges Muster seit dem 14. August ist, dass die meisten US-Aktienindizes wie der S&P 500, der Dow Jones und der Russell 2000 im Plus stehen, während Bitcoin in derselben Zeit um mehr als 10 % an Wert verloren hat. Allerdings sei der Nasdaq 100 laut dem Krypto-Analysten Giannis Andreou immer vorgelaufen, sodass er mit steigenden BTC-Kursen rechnet.

Today's jobs report came in below 79 of 80 forecasts pic.twitter.com/THlt7Qi3QP - zerohedge (@zerohedge) September 5, 2025

Die Aktien preisen bereits die Zinssenkung im September ein, wobei mittlerweile aufgrund der schwachen Arbeitsmarktdaten aus der vergangenen Woche die Wahrscheinlichkeit für weitere Reduktionen in diesem Jahr zugenommen hat, wie auch Fed-Mitglied Christopher Wallace äußerte. Mittlerweile erwarten die Märkte zu 100 % 25 Basispunkte im September und möglicherweise sogar 50.

???????? ????: Bank of America now expects the Fed to cut interest rates twice this year.



Bullish as fcuk! pic.twitter.com/fjGOKrKL5x - Lark Davis (@TheCryptoLark) September 5, 2025

Finanzexperten wie Bob Elliott verweisen hingegen auf die Gefahren, die jetzt mit der schwachen Wirtschaft verbunden sind, weshalb überhaupt die dovishere Geldpolitik trotz einer Inflation über 2 % erfolgt. Dies würde hingegen auf Kosten des US-Dollars geschehen, was wiederum die Flucht in limitierte Assets wie Bitcoin verstärken kann. So hat der Greenback allein in den letzten 3 Jahren gegenüber Gold um 50 % an Wert verloren.

Positiv könnte sich hingegen die Anfechtung von Trumps Zöllen durch das US-Bundesberufungsgericht auswirken, gegen welche die Regierung derweilen Berufung eingelegt hat. Schließlich würden somit 90 % der Tarife auf der Kippe stehen, was somit die negativen Effekte auf die Wirtschaft und die Preissteigerungen verringern könnte. Frühestens könnten diese im Oktober gekippt werden, wobei andere eher von 12 Monaten ausgehen.

Tariffs to Stay High as Legal Fight Looms



Tariffs have already added a 1% of GDP tax and are set to rise further. Court challenges add uncertainty, but duties will likely remain in place until at least next summer, weighing on capex & demand.https://t.co/iRpTzPIcu4 pic.twitter.com/AQzmLgvtaG - Bob Elliott (@BobEUnlimited) September 3, 2025

Aufgrund der ausbleibenden Anleihekäufe und des Vertrauensverlustes in den US-Dollar, der auch häufig als Machtinstrument genutzt wurde, hat die US-Regierung in diesem Jahr doppelte so viele eigene langlaufende Staatsanleihen zurückgekauft, um die Schuldlast auf diese Weise zu verringern. Ebenso wird die Menge der Stablecoins bedeutend expandiert. Beides ist bullisch.

Geopolitische Faktoren, die den Krypto-Markt beeinflussen

Während der russische Präsident zuletzt unter Zusicherung der Sicherheit das ukrainische Staatsoberhaupt zu einem Friedensgespräch nach Russland einlud, hat Selenskyj dieses Angebot abgelehnt. Militärexperten gehen derweilen davon aus, dass der Krieg aufgrund der Standpunkte auf dem Schlachtfeld ausgetragen werden muss und sich ausweiten kann.

Dämpfend auf die Kriegsbereitschaft wirken sich die Exportbeschränkungen Chinas für die seltenen Erde in den Westen aus. Denn eine Substitution würde mindestens 5 bis 10 Jahre in Anspruch nehmen und somit können wichtige Technologien für unter anderem das Militär nicht grenzenlos produziert werden, wobei die USA auch noch Lagerbestände für 6 bis 12 Monate halten. Trotzdem kann somit ein Hochrüsten teilweise behindert werden.

US weighs strikes on cartels in Venezuela, F-35 warplanes deploy: Reports https://t.co/fTasvMT4E5 - Al Jazeera English (@AJEnglish) September 6, 2025

Außerdem haben die USA einen Angriff auf das venezolanische Drogenkartell getätigt, wobei dieser von Kritikern eher als Druckmittel gegenüber dem amtierenden Präsidenten Maduro aufgrund seiner Nähe zu Russland und den großen Ölvorkommen interpretiert wird.

Ebenso wird Druck in anderen Regionen wie Aserbaidschan und Kaliningrad aufgebaut, während sich die Lage in Europa auf dem Balkan zuspitzt und einige mit einem Ende der NATO oder zumindest eines Ausbleibens des Artikels 5 rechnen.

Wichtigsten Entwicklungen des Krypto-Marktes

Eine kleine Enttäuschung haben die Kryptoinvestoren durch die Nachricht erfahren, das mit Strategy Inc. das größte Bitcoin-Treasury-Unternehmen trotz der starken Kursperformance aufgrund der Volatilität nicht in den S&P 500 aufgenommen wird. Somit hätte noch mehr Liquidität in dieses fließen können, was den Bitcoin-Kurs stärker angetrieben hätte.

Bemerkenswert war auch der Launch der WLFI-Coins des Trump nahestehenden Unternehmens World Liberty Financial. Jedoch handelt es sich bei dem Namen laut einigen eher um einen Euphemismus, da die zentralistischen Eingriffe des Teams von vielen wie dem CryptoQuant-CEO und dem Tron-Gründer als illegitim eingestuft wurden, während der Krypto-Detektiv ZachXBT dies auf die Risikobewertungssoftware zurückführte.

JUST IN



WLFI has confirmed that 272 wallets have been BLACKLISTED. pic.twitter.com/DxVBqD5weE - Crypto Crib (@Crypto_Crib_) September 6, 2025

Derweilen planen immer mehr Länder ihre eigenen Bitcoin-Reserven anzulegen. So hat in dieser Woche unter anderem Paraguay sein Interesse bekundet. Darüber hinaus empfahl Ray Dalio, dass Anleger mit Bitcoin diversifizieren sollten, da ihn die Schuldenkrise zu einer alternativen Währung machen könnte.

Darüber hinaus hat nun die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper bekannt gegeben, dass sie mittlerweile in ihrem Ökosystem Solana-dApps unterstützt, welche die Entwickler ganz einfach in die auf BTC aufbauende Layer-2 integrieren können. Schon im vierten Quartal dieses Jahres wird vermutlich der Launch erfolgen und dann aufgrund der Partnerschaften die BTC-Nachfrage steigern.

