Von Wohlbefinden bis hin zu Energieeffizienz Bespoke AI, Vision AI und Galaxy AI verändern die Art und Weise, wie wir leben und miteinander in Verbindung stehen.

Auf der Innovation For All (IFA) 2025 stellte Samsung Electronics seine Vision für "AI Home: Future Living, Now" vor. Samsung AI Home soll eine Realität sein, die Menschen schon heute erleben können nicht erst in der Zukunft und die für alle gedacht ist, nicht nur für einige wenige Auserwählte.

Cheolgi Kim, Head of Digital Appliances, presents Future Living Now at Samsung's IFA 2025 press conference in Berlin

"Bei Samsung stellen wir uns nicht nur die Zukunft der KI vor, sondern integrieren sie in den Alltag. Samsungs AI Home geht über intelligente Geräte hinaus und umfasst Häuser, die Sie wirklich verstehen, sich an Ihre Bedürfnisse anpassen und sich um das kümmern, was Ihnen am wichtigsten ist", sagte Cheolgi Kim (CK), Executive Vice President und Head of Digital Appliances (DA) Business. "Dies ist der Beginn einer neuen Ära in der Technologie Ihr Leben im Hintergrund unterstützt, damit Sie es in vollen Zügen genießen können."

Die KI-Home-Erfahrung von Samsung wurde entwickelt, um den Alltag bequemer, effizienter, gesünder und sicherer zu gestalten.

Eine Studie von Samsung1 zeigt, dass 66 der Verbraucher die Idee eines KI-fähigen Zuhauses attraktiv finden. Viele stellen sich damit eine Vereinfachung der täglichen Aufgaben (44 %) und eine bessere Steuerung über das Smartphone oder Sprachbefehle (45 %) vor. AI Home mit automatisierten SmartThings-Routinen verwirklicht diese Vision durch die Automatisierung von Beleuchtung und Temperatur und sogar die Synchronisierung von Jalousien mit dem Wetter für ein müheloses Leben2

Das Zuhause ist für 93 der Menschen ein Rückzugsort und für 80 ein sozialer Mittelpunkt. Da Familien mehr Zeit miteinander verbringen, bereichert AI Home gemeinsame Momente mit Wellness-Checks, personalisierten Schlafeinstellungen und Ernährungsplanung.

Energieeffizienz ist einer der Hauptvorteile, den Verbraucher von KI erwarten. 66 glauben, dass ein KI-fähiges Zuhause dabei helfen kann, Kosten zu verfolgen und Geld zu sparen. Mit SmartThings Energy kann AI Home den Energieverbrauch von Waschmaschinen um bis zu 70 %3, 4 senken.

Sicherheit bleibt ein wichtiges Thema: 40 erwarten, dass KI durch rechtzeitige Warnmeldungen den Schutz ihres Zuhauses verbessert. Samsung Knox Vault schützt sensible Daten auf Hardware-Ebene, während Knox Matrix den Schutz auf alle verbundenen Geräte mit systemübergreifender Sicherheit ausweitet5

Bespoke AI verbessert KI-Fähigkeiten

Die neuesten Bespoke AI-Geräte von Samsung haben KI-Funktionen auf ein neues Niveau gebracht und bieten ein besseres Wohnerlebnis sowohl in der Küche als auch in anderen Räumen:

Bespoke AI Dampf-Jetbot Ultra: Dank verbesserter KI-Objekterkennung 6 kann es nun auch Flüssigkeiten 7 erkennen, selbst transparente.

Dank verbesserter KI-Objekterkennung kann es nun auch Flüssigkeiten erkennen, selbst transparente. Bespoke AI Waschmaschine: AI Wash+ ermöglicht ein Wascherlebnis, das besser zu Ihrer Kleidung passt. Es übertrifft die Mindestanforderungen für die Energieeffizienzklasse A um 65 % 8

AI Wash+ ermöglicht ein Wascherlebnis, das besser zu Ihrer Kleidung passt. Es übertrifft die Mindestanforderungen für die Energieeffizienzklasse A um 65 % Bespoke AI Geschirrspüler: AI Wash optimiert den Reinigungszyklus je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs 9 , und Auto Open Door lässt den Dampf entweichen und beschleunigt so den Trocknungsprozess.

AI Wash optimiert den Reinigungszyklus je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs , und Auto Open Door lässt den Dampf entweichen und beschleunigt so den Trocknungsprozess. Induktionskochfeld mit Dunstabzug: Durch die Integration des Dunstabzugs in das Kochfeld wird der Platz in der Küche optimal genutzt.

Vision AI expandiert auf größere Displays

Der Vision AI Companion von Samsung wurde entwickelt, um sich eher wie ein vertrauter Begleiter anzufühlen jemand, mit dem man ganz natürlich interagieren kann und der auf menschliche Weise reagiert und damit das Home Entertainment neu zu definieren. Samsung verfolgt einen offenen Plattformansatz und stärkt seine Partnerschaften mit weltweit führenden Anbietern von KI-Technologie, darunter Google, Microsoft und Perplexity.

Weitere Höhepunkte waren:

Mikro RGB: Ein 115-Zoll-Display, das zu Hause Bilder in Kinoqualität mit perfekten Farben liefert und jede Szene mit atemberaubender Tiefe und Lebendigkeit zum Leben erweckt.

Ein 115-Zoll-Display, das zu Hause Bilder in Kinoqualität mit perfekten Farben liefert und jede Szene mit atemberaubender Tiefe und Lebendigkeit zum Leben erweckt. The Movingstyle: Ein tragbarer Touchscreen-Fernseher mit integriertem Akku und adaptiver KI perfekt für jeden Raum oder unterwegs.

Ein tragbarer Touchscreen-Fernseher mit integriertem Akku und adaptiver KI perfekt für jeden Raum oder unterwegs. Samsung Sound Tower: Kraftvoller, tragbarer Sound mit einer Akkulaufzeit von 18 Stunden10. Mit der speziellen App können Sie die Partystimmung mit anpassbaren Licht- und Soundeffekten verstärken.

Galaxy AI expandiert mit neuen Geräten

Mit der Galaxy S24-Serie und der Verpflichtung, Galaxy AI bis 2024 auf über 200 Millionen Geräten verfügbar zu machen, hat Samsung Galaxy eine neue Ära der mobilen KI-Innovation eingeläutet.

Jetzt kommt das neueste Galaxy AI-Erlebnis auf neue Produkte, die für ein nahtloses mobiles Erlebnis auf einer größeren Auswahl an Geräten mit multimodalen Funktionen entwickelt wurden.

Bis Ende 2025 will Samsung die Galaxy AI-Erfahrung auf über 400 Millionen Geräte weltweit bringen.

Erleben Sie das Wohnen der Zukunft jetzt auf der IFA 2025

Die Samsung-Ausstellung auf der IFA ist vom 5. bis 9. September im CityCube in Berlin geöffnet.

Samsung Electronics präsentiert außerdem eine groß angelegte Medienkunstinstallation, die in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Digitalkünstler Maotik entstanden ist und auf einer riesigen, 50 Meter breiten digitalen Fassade am Eingang der Ausstellungshalle zu sehen ist.

Das Video zum Thema "Wind" zeigt dynamische Wellen, die durch die organische Bewegung von Daten entstehen und symbolisieren, wie die KI-Technologie von Samsung dazu beiträgt, das tägliche Leben seiner Kunden zu verbessern.

Weitere Informationen zu den in dieser Pressemitteilung genannten Produkten finden Sie im Samsung Newsroom.

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mit innovativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen definiert die Welt der Fernseher, Digital Signage, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräte und Netzwerksysteme sowie Speicher, System-LSI und Foundry neu. Samsung treibt auch die Entwicklung von medizinischen Bildgebungstechnologien, HLK-Lösungen und Robotik voran und entwickelt über Harman innovative Automobil- und Audioprodukte. Mit seinem SmartThings-Ökosystem, der offenen Zusammenarbeit mit Partnern und der Integration von KI in sein gesamtes Portfolio bietet Samsung ein nahtloses und intelligentes vernetztes Erlebnis. Die neuesten Nachrichten finden Sie im Samsung Newsroom unter news.samsung.com.

1 Alle in dieser Pressemitteilung genannten Verbraucherstatistiken stammen aus der quantitativen Umfrage von EO CMI, Großbritannien/Deutschland/Frankreich, Verbraucher mit mindestens einem Smart-Home-Gerät, Stichprobe 1200.

2 Erfordert ein WLAN-Netzwerk, ein Samsung-Konto und die Samsung SmartThings App. AI Home-Routinen müssen vom Benutzer manuell eingerichtet werden, bevor AI Home bei ihrer Automatisierung helfen kann.

3 Die geschätzten Einsparungen basieren auf Tests, die von Samsung durchgeführt wurden. Die geschätzten Einsparungen können von den tatsächlichen Einsparungen der Nutzer abweichen. https://www.samsung.com/uk/home-appliances/smartthings/energy/energy

4 WLAN-Verbindung, Samsung-Konto und SmartThings erforderlich. Kann angewendet werden, wenn die ausgewählte Waschtemperatur zwischen 20 und 40 °C liegt. Die maximale Einsparung ergibt sich aus dem Waschen eines 40-Grad-Programms als Kaltwäsche. Einsparungen basieren auf internen Tests mit dem Modell WW11BB944AGB unter normalen Nutzungsbedingungen. Ergebnisse: Stromverbrauch ohne KI-Energiemodus 0,539 kWh. Stromverbrauch mit KI-Energiemodus 0,145 kWh. Die Ergebnisse können je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

5 Weitere Informationen finden Sie unter: Knox Vault Fundamentals Samsung Knox Documentation

6 Basierend auf unserem Deep-Learning-Modell, das anhand eines vordefinierten Datensatzes trainiert wurde und möglicherweise unvollständige oder falsche Informationen liefert. Von Zeit zu Zeit können neue Datensätze in unser Lernmodell aufgenommen werden, um dessen Genauigkeit zu verbessern. Die Objekterkennung kann durch die Form eines Objekts oder die Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden. Es können nur bestimmte Objekttypen erkannt werden. Die Fleckenerkennung muss zuvor über die SmartThings-App aktiviert werden. Eine WLAN-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich.

7 Eine verschüttete Flüssigkeit ist definiert als eine farbige oder transparente Flüssigkeit, wie Wasser oder Saft, mit einer Größe von 7 cm x 7 cm (15 ml Volumen) oder größer. Die Identifizierung kann durch die Größe der Flüssigkeit oder die Umgebungsbedingungen des Bodens beeinflusst werden, wie z. B. das Bodenmuster, die Farbe des Bodens, direktes oder reflektiertes Licht oder die Form der Flüssigkeit. Eine übermäßige Flüssigkeitsmenge auf dem Boden kann zu einer sekundären Kontamination führen.

8 Basierend auf internen Tests von Samsung. Der Energieverbrauch dieses 9-kg-Modells beträgt EEI 18,2, was einer Energieeffizienzsteigerung von 65 gegenüber dem Mindestwert der Energieeffizienzklasse A (EEI 52 für 9-kg-Modelle) entspricht. Energieeffizienzklassen getestet mit dem Eco 40-60-Programm, 65 Einsparungen getestet mit dem Eco 40-60-Programm.

9 Basierend auf einem KI-generierten Algorithmus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach individueller Nutzung variieren.

10 18 Stunden Akkulaufzeit getestet bei ausgeschaltetem Display und einer Lautstärke von 12 bis 13.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nadia Khalil: Nadia.Khalil@freuds.com