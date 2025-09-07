KI-gestützter Schachroboter fördert MINT-Bildung und Familieninteraktion

Auf der IFA 2025, der weltweit führenden Messe für Unterhaltungselektronik, stellte SenseRobot seine neueste Innovation vor: die Chess Mini-Demo, ein KI-basierter Schachroboter, der gezielt zur Förderung der MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik sowie Kunst) entwickelt wurde. Als erstes Unternehmen, das Haushaltsroboterarme in Serienproduktion herstellt und weltweit über 100.000 Einheiten ausgeliefert hat, verbindet SenseRobot präzise Ingenieurskunst mit ethischer künstlicher Intelligenz und schafft so interaktive Lern- und Freizeiterlebnisse für die ganze Familie.

Highlights des Chess Mini

MINT-orientierte Programmierung:



Durch ein intuitives, kartenbasiertes Programmiersystem können Kinder den Roboterarm anweisen, Schachfiguren zu bewegen, kreative Aufgaben wie Tanzen auszuführen oder einfache Musikstücke zu komponieren ein spielerischer Einstieg in die Welt des Codings.

Schnellschach-Modus:



Diese Funktion fördert schnelles Entscheidungsverhalten und bringt neue Dynamik sowie Spannung in das klassische Schachspiel.

Adaptiver KI-Schachcoach:



Der Chess Mini bietet individuelles Coaching und herausfordernde Partien für Spielerinnen und Spieler aller Erfahrungsstufen vom Anfänger bis zum Profi.

Kompakt und leistungsstark:



Trotz seiner kompakteren Bauweise im Vergleich zu früheren Modellen behält der Chess Mini alle Kernfunktionen bei und wartet mit zusätzlichen Features auf ein klares Bekenntnis von SenseRobot zu kontinuierlicher Innovation.

Positive Resonanz auf der IFA 2025

Die Chess Mini-Demo stieß auf großes Interesse bei den Messebesuchern, die im Rahmen von Vor-Ort-Umfragen wertvolles Feedback gaben. Die Kombination aus KI-gestütztem Schachtraining und MINT-orientierter Bildungsförderung traf den Nerv der Zeit und weckte große Begeisterung für den Einsatz im häuslichen Lernumfeld.

Präsentation eines vielseitigen Sortiments an Brettspiel-Robotern

Am Messestand präsentierte SenseRobot zudem sein breites Produktportfolio, darunter SenseRobot Chess, die Go Edition, die Two-in-One Edition sowie die Four-in-One Edition alle ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie:

Präzise Robotik für ein reibungsloses und exaktes Spielerlebnis

KI-gestützte Objekterkennung mit 99,9 Genauigkeit bei der Figurenerkennung

Online-Integration mit Lichess für globale Schachpartien

Die KI herausfordern, um die Zusammenarbeit und das Engagement von Familien zu fördern.

Apex-Duellmodus, der Spieler aller Erfahrungsstufen zu Höchstleistungen motiviert

Fortschritt durch menschenzentrierte KI

Mit der Präsentation auf der IFA 2025 unterstreicht SenseRobot sein Engagement für eine künstliche Intelligenz, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt zur Förderung von Bildung, Kreativität und sinnvoller Familienzeit. Durch die Verbindung klassischer Brettspiele mit intelligenter Robotik zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, wie zukunftsweisende Technologien das Lernen zuhause nachhaltig bereichern können.

Die äußerst positive Resonanz auf den Chess Mini unterstreicht die wachsende Nachfrage nach intelligenten, anwenderorientierten Lösungen, die Technologie und Bildung effektiv miteinander verbinden.

Weitere Informationen

Besuchen Sie die Website von SenseRobot oder entdecken Sie die Chess Mini-Demo sowie weitere Produkte live auf der IFA 2025.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250906456300/de/

Contacts:

Jean Huang

jean.huang@senserobotchess.com