Motive, ein weltweit führender Anbieter von Gerätemanagementlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den Entitlement Server Rankings 2025 von Counterpoint Research als Vorreiter anerkannt wurde. Counterpoint platzierte Motive in seinem höchsten Quadranten oben rechts: der höchsten Auszeichnung in diesem Ranking.

Diese Auszeichnung spiegelt die entschiedenen Investitionen von Motive in die Berechtigungsorchestrierung in einer Zeit wider, in der Betreiber mit dringenden Fristen konfrontiert sind, darunter die RCS-Anforderung von Apple für September 2025. Motive hat die Führung übernommen und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, in großem Maßstab zu liefern. Das Unternehmen ist derzeit bei großen Mobilfunkanbietern in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika im Einsatz.

Beseitigung von Hindernissen für RCS und darüber hinaus

Die Branche hat lange mit dem Fehlen eines kommerziellen Rahmens für Rich Business Messaging (RBM) und der mangelnden plattformübergreifenden Unterstützung zwischen Android und iOS zu kämpfen gehabt. Motive begegnet diesem Problem, indem es sicherstellt, dass Betreiber RCS sowohl auf Apple- als auch auf Android-Geräten sicher und ohne Verzögerung aktivieren können. Dieser Ansatz verringert das Risiko für Betreiberinvestitionen, indem er die Berechtigungsorchestrierung zu einer vielseitigen Plattform für Innovationen macht und nicht zu einer einmaligen Wette.

Der Entitlement Server von Motive unterstützt eine Vielzahl von gleichzeitigen Anwendungsfällen, darunter eSIM-Onboarding für primäre und sekundäre Geräte, Telefonnummernüberprüfung (PNV) durch stille SIM-basierte Authentifizierung, CBRS-Offload, Satellitenaktivierung für D2C/D2D, Integration von IoT in Automobilen und 5G-On-Demand-Slicing.

Diese Bandbreite stellt sicher, dass Betreiber auf neue Geräte-, Dienst- und Umsatzmodelle reagieren können, ohne kostspielige Anpassungen oder Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen.

Das Tempo für die Branche vorgeben

"Die Anerkennung von Motive als Vorreiter unterstreicht, was unsere Kunden bereits erkannt haben: Wir sind der führende Anbieter von voll ausgestatteten Berechtigungsorchestrierungslösungen, die weltweit eingesetzt werden", sagte Jeevithan Muttu, VP Product and R&D bei Motive. "Wir haben frühzeitig investiert, um sicherzustellen, dass die Betreiber für die Frist von Apple im September 2025 bereit sind, und Motive gibt den Betreibern die Flexibilität, schneller als je zuvor innovativ zu sein, sich von anderen abzuheben und Geld zu verdienen."

Beschleunigung der Monetarisierung von Netzwerkinvestitionen

Die Betreiber stehen unter zunehmendem Druck, die bereits in 5G, Slicing und neue Frequenzen investierten Milliarden zu monetarisieren. Motive hat darauf mit nachhaltiger Forschung und Entwicklung in seiner speziell entwickelten Telekommunikations-Software-Suite reagiert. Diese Fähigkeiten demonstrieren die unübertroffene Kompetenz von Motive, Betreibern dabei zu helfen, die digitale Transformation zu beschleunigen und die Konnektivität in den Bereichen Mobilfunk, Heim und IoT zu monetarisieren.

Neben der Berechtigungsorchestrierung ist Motive in mehreren Bereichen marktführend, darunter Breitband-CPE, IoT sowie Geräte- und Servicemanagement für Netzbetreiber, nachdem das Unternehmen zuvor bereits in anderen Marktsegmenten eine ähnliche Vorreiterrolle eingenommen hatte.

