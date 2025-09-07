Nach Jahren im Schatten der Tech-Giganten melden sich US-Nebenwerte eindrucksvoll zurück. Der Russell 2000 hat im August ein starkes Lebenszeichen gesendet - mit der besten Outperformance gegenüber dem Nasdaq 100 seit fast 4 Jahrzehnten. Der Motor: Hoffnung auf sinkende Zinsen, Bewertungsfantasie und die Rückkehr von Gewinnwachstum. Viele Investoren sehen darin den Auftakt einer neuen Small-Cap-Rally - mit Rückenwind für ausgewählte Highflyer, die operativ und strategisch überzeugen.Während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär