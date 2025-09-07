Goldpreis-Explosion zum Tag des Goldes? JPMorgan & Co. erwarten $6.000!

Anzeige / Werbung

Heute ist der Tag des Goldes und ausgerechnet jetzt beginnt der Markt zu beben. Analysten sehen Kursziele bis 6000 Dollar und Banken sprechen von einem möglichen Wendepunkt für den Dollar. Ist dieser Tag der Auftakt zu einer neuen Ära für das Edelmetall und vielleicht die Gelegenheit, selbst ein Stück Gold zu gewinnen?

Gold nach dem 7. September: Start in neue Dimensionen?

Heute, am 7. September, feiert die Branche erstmals den von GOLD.DE initiierten "Tag des Goldes". Händleraktionen, Sonderangebote und zahlreiche Beiträge rücken das Edelmetall ins Rampenlicht - doch der Blick geht längst über Schaufenster und Online-Shops hinaus. Auch an den Finanzmärkten spielt Gold die Hauptrolle. Nach einer langen Sommerpause hat sich der Preis befreit und die Spannung steigt, ob genau jetzt die nächste große Kursbewegung beginnt.



Die zentrale Frage lautet: Welche Kraft entfaltet Gold nach diesem Tag des Goldes? Charttechniker wie Jesse Columbo sehen Chancen auf einen Sprung bis 4.400 Dollar. Analysten von Goldman Sachs warnen, dass politische Eingriffe in die Unabhängigkeit der US-Notenbank den Preis sogar an die Marke von 5.000 Dollar treiben könnten. JPMorgan geht noch weiter: Unter aktuellen Bedingungen sei ein Anstieg auf 6.000 Dollar realistisch. Damit fällt der Aktionstag nicht nur mit einem Branchenereignis zusammen, sondern markiert auch einen Moment, in dem die Erwartungen an Gold lauter und die Prognosen kühner sind als seit Jahren.

Marktanalysten sehen $4.400

Für Jesse Columbo steht Gold an einem Wendepunkt. Nach dem starken Jahresauftakt sei das Metall in eine Art Atempause gegangen, ein enges Seitwärtsmuster, das Charttechniker als Triangle (Dreieck) bezeichnen. Genau hier setzt seine Analyse an. Sobald ein Markt aus einem solchen Triangle nach oben ausbricht, folge meist eine neue Welle der Kursgewinne. Columbo überträgt auf Gold die Methode der Measured Move (gemessene Bewegung). Vereinfacht bedeutet das: Was der Markt im ersten Anlauf geschafft hat, kann er nach einer Pause noch einmal wiederholen. Da Gold im Frühjahr um 900 Dollar gestiegen ist, hält er nun einen ähnlichen Sprung für wahrscheinlich - und damit ein Ziel von etwa 4.400 Dollar je Unze.

