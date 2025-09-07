DJ PTA-News: Aktien Global News: Halbjahreszahlen der PORR auf einen Blick

Die Baubranche bewegt sich derzeit in einem besonderen Umfeld: Während klassische Industriezweige durch internationale Handelskonflikte und Zölle stark belastet sind, überzeugen einige Bauunternehmen durch ihr Wachstum.

Der hohe Investitionsbedarf in Verkehrsnetze, Energie- und Gesundheitsinfrastruktur schafft für Baukonzerne Chancen, die konjunkturellen Schwankungen zu kompensieren. In diesem Umfeld hat die österreichische PORR Group (ISIN: AT0000609607) im ersten Halbjahr 2025 eine deutliche Verbesserung ihrer Geschäftszahlen erzielt. Bei zahlreichen Kennzahlen verbuchte das Unternehmen ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich.

Boom bei Auftragseingang und -bestand

Besonders stark fiel die Entwicklung in der ersten Jahreshälfte beim Auftragseingang aus: Hier verzeichnete die PORR ein Wachstum von 25,4 Prozent auf 4,049 Mrd. Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 9,421 Mrd. Euro einen historischen Höchstwert und lag damit 10,0 Prozent über dem Vorjahr. Einen Wert von rund 400 Mio. Euro wiesen diese Großaufträge aus: die 32,6 km lange Eisenbahnstrecke Craiova - Caransebe? in Rumänien sowie Polens längster Eisenbahntunnel, der Hochgeschwindigkeitstunnel in Lódz. Mit gut gefüllten Auftragsbüchern blickt der Konzern auf eine gesicherte Basis in den kommenden Quartalen.

Hohe Zuwächse verbuchte das Unternehmen aber auch beim Betriebsergebnis (EBIT), welches sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,5 Prozent auf 48,7 Mio. Euro verbessert hat. Noch deutlicher nach oben ging es mit dem Ergebnis je Aktie. Hier stellte sich nämlich ein Zuwachs in Höhe von 17,8 Prozent auf 0,53 Euro ein.

Bergauf ging es in der ersten Jahreshälfte ebenfalls mit der Produktionsleistung. Mit 3,171 Mrd. Euro war hier ein Anstieg um 1,8 Prozent gemeldet worden. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das Segment Infrastruktur International mit einem Zuwachs von 19,6 Prozent. Großprojekte wie der ElbX-Tunnel in Deutschland oder der Bau von Pumpspeicherkraftwerken trugen hier in besonders hohem Maße bei. Auch in Zukunft will sich das Unternehmen auf seine sieben Heimmärkte konzentrieren, die 98,4 Prozent der gesamten Konzernleistung ausmachen.

PORR verbessert Effizienz deutlich

Mit Blick auf die Auftragspipeline wird bei der PORR aber auch ein langsames Wiedererstarken des Hochbaus registriert. Während der Wohnungsneubau im ersten Halbjahr lediglich stagnierte, waren im übrigen Hochbau - etwa im Gesundheits-, Bildungs- und Gewerbebau - spürbare Wachstumsimpulse zu erkennen.

Auf der Ergebnisseite profitierte die PORR nicht nur von höheren Umsätzen, sondern vor allem von Effizienzsteigerungen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich leicht auf 2,959 Mrd. Euro (+1,8 Prozent). Gleichzeitig konnten die Aufwendungen für bezogene Leistungen reduziert werden, was beim EBITDA zu einer Verbesserung um 3,6 Prozent auf 153,4 Mio. Euro geführt hat. Unter dem Strich schlug zudem ein um 7,0 Prozent gestiegenes Periodenergebnis von 29,4 Mio. Euro zu Buche.

Auch die Bilanz zeigt ein solides Bild. Trotz der Rückzahlung einer Hybridanleihe, der Dividendenausschüttung und des vollendeten Aktienrückkaufprogramms und unter anderem aufgrund des Verkaufs eigener Aktien stieg die Eigenkapitalquote von 19,4 auf 20,0 Prozent. Die Nettoverschuldung wurde um 7,9 Prozent auf 301 Mio. Euro reduziert.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der PORR Vorstand mit einer moderaten Umsatzsteigerung und einer EBIT-Marge zwischen 2,8 und 3,0 Prozent. Bis 2030 peilt die PORR eine höhere Marge von 3,5 bis 4,0 Prozent an. Risiken bestehen weiterhin insbesondere hinsichtlich geopolitischer Spannungen. Nun dürfen Investoren gespannt sein, ob die Neunmonatszahlen ähnlich positiv ausfallen werden. Deren Veröffentlichung soll am 20. November 2025 erfolgen.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

