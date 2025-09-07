Unterföhring (ots) -7. September 2025. Die Ochsenknechts haben im Kopf-an-Kopf-Duell den Hut auf. Nach zahlreichen Führungswechseln sichern sich Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht den Sieg bei "Schlag den Star" live auf ProSieben gegen Verona und Diego Pooth. Die Ochsenknechts können im finalen Spiel "Fang den Hut" mehr Kopfbedeckungen mit dem Kopf fangen und gewinnen mit 71:49 Punkten."Schlag den Star" macht ProSieben zum stärksten Privatsender am Samstag: Das Duell sehen gute 11,8 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.). Insgesamt verfolgen 4,28 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star".Nach ihrem Sieg sind Natascha und Wilson vollkommen sprachlos:Wilson Gonzales: "Ich bin total baff. Das checkt man erst, wenn man eine Runde drüber geschlafen hat. Echt krasse Nummer, das hätte ich nicht gedacht."Natascha: "Ich kann das auch noch nicht glauben. Ich kanns gar nicht verdauen, ich hab ein richtiges Loch im Bauch. Ich bin noch total geschockt und hab's noch gar nicht gecheckt. Ich war total konzentriert und total gechillt."Verona und Diego nehmen ihre knappe Niederlage sportlich:Verona: "Es war sehr nervenaufreibend. Natürlich haben wir alles gegeben und hatten auch eine gute Chance, aber manchmal fehlt das Quäntchen Glück. Und so war es am Ende auch wahnsinnig spannend und man wusste am Ende gar nicht mehr, wer man ist. Und Hüte fangen war jetzt nicht unsere Stärke, aber was soll man machen? Ich fand alles gerecht, nur das Einzige, was mich gestört hat, war das Musik-Spiel am Ende, denn Wilson ist nun mal Musik-Produzent und da dachte ich schon, dass das das ein bisschen krass ist.Aber wir haben alles gegeben und die Ochsenknechts haben auch alles gegeben. Und natürlich haben die auch den Sieg verdient.Ich weiß auch, dass Natascha eine schwere Operation hatte, so dass ein Spiel mit Bauchmuskeln schwer gewesen wäre. Aber klar hat mich das kurz aus der Fassung gebracht, aber das ist eben auch 'Schlag den Star'. Also, sie haben verdient gewonnen!"Diego: "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war natürlich ein sehr enges Höschen, aber nichtsdestotrotz haben die Ochsenknechts verdient gewonnen."Verona (57) und Diego Pooth (21) gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez (35) Ochsenknecht - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - KurbelautoEs geht kraftvoll los: Aus einem handbetriebenen Kurbelauto heraus müssen Lichter im Studioparcours eingeschaltet werden. Welches Team als erstes zwei Durchgänge für sich entscheiden kann, sichert sich den ersten Punkt! Verona und Diego haben als Team die Kurbel besser im Griff und führen mit 1:0.Spiel 2 - Word & CoAuf den Punkt gebracht: Abwechselnd wird einem Teammitglied ein Begriff gezeigt, dieser muss dem Partner mit maximal fünf einzelnen Wörtern innerhalb von 30 Sekunden umschrieben werden. Erklärungssätze sind genauso verboten wie fremdsprachliche Umschreibungen. Was einfach klingt, erweist sich in der Realität als tückisch. Mutter Natascha und Sohn Wilson beweisen das stärkere Teamwork und entscheiden das Spiel für sich. Führungswechsel: 2:1.Spiel 3 - Seil-TransportJetzt ist Geschicklichkeit gefragt: Die Mutter-Sohn-Gespanne müssen einen Ball mit Hilfe von zwei gespannten Seilen in einen Zielbehälter balancieren. Team Pooth beweist auf Anhieb mehr Fingerspitzengefühl und sichert sich nicht nur 3 Punkte, sondern auch wieder die Führung mit 4:2.Spiel 4 - RundwerfenJahrmarktstimmung im Außenbereich: Ein Teammitglied wirft von einem Karussell Bälle, die das andere Teammitglied per XL-Rucksack auffängt. Team Ochsenknecht gibt sich äußerst treffsicher und holt sich vier wichtige Punkte. Erneuter Führungswechsel für Natascha und Wilson Gonzales: 6:4Spiel 5 - Schwing-StaffelKletterparcours mal etwas anders: Ein Teammitglied muss sich per Schwingschaukeln auf die andere Parcoursseite hangeln, dann das andere Teammitglied über Schwebe-Schaukeln zurückschwingen und den Buzzer drücken. Wird der Boden berührt, heißt es: Zurück auf Start. Die Technik von Team Pooth ist erstklassig und so liegen Verona und Diego nach Spiel 5 wieder vorne: 9:6.Spiel 6 - AuffangenWieder im Studio heißt es hoch hinaus: Spieler 1 lässt einen Gegenstand aus 5 Metern Höhe eine Rampe nach unten rutschen und Spieler 2 muss diesen Gegenstand mit seinem Tablett auffangen und ablegen. Körperkontakt ist hier strengstens verboten! Wer richtig abpasst und den Gegenstand fängt, sichert sich den Punkt. Nach dem "Sudden Death" freuen sich Wilson und Natascha über sechs weitere Punkte und den erneuten Führungswechsel zum 12:9.Spiel 7 - Blind malenStatt Malen nach Zahlen müssen hier gemalte Begriffe erkannt werden. Dabei darf der Malende nicht sprechen und sieht zudem auch nicht, was er malt. Wird der Begriff richtig erraten, wechseln die Spieler ihre Position. Team Ochsenknecht gewinnt souverän und baut so seinen Vorsprung auf 19:9 aus.Spiel 8 - Puste-Tisch-DoppelIn diesem Spiel müssen die jeweiligen Teams möglichst präzise einen Tischtennisball über einen schrägen Tisch durch Tore und anschließend ins Ziel pusten. Im spannenden Puste-um-Puste-Duell kann sich Team Pooth acht wichtige Punkte sichern, aber die Ochsenknechts liegen weiterhin knapp mit 19:17 vorn.Spiel 9 - Kisten haltenHier sind taktische Hochstapler gefragt: Die Teams müssen waagerecht Kisten an einer Wand halten und immer wieder eine weitere Kiste dahinter stapeln. Wem es gelingt, über zwei Minuten mehr Kisten in der Luft zu halten, sichert sich den jeweiligen Durchgang. Diego und Verona haben die besseren Stapel-Ideen, gewinnen Spiel 9 und gehen mit 26:19 in Führung.Spiel 10 - Blamieren oder kassierenComedian Bastian Bielendorfer streift sich eine rote Weste über und stellt die legendären Quizfragen. Im Kopf-an-Kopf-Rennen entscheidet die letzte Frage über Sieg oder Niederlage. Diego verrechnet sich und Team Ochsenknecht kann sich so wichtige Punkte sichern und zieht erneut mit 29:26 an den Pooths vorbei.Spiel 11 - Blind-KickAugen zu - und treffen! Jeweils einem Teammitglied werden auf einem Mini-Fußballfeld die Augen verbunden und es kann nur die Anweisungen des anderen Teamgefährten hören. Nach der regulären Spielzeit fällt die Entscheidung im 11-Meter-Schießen. Diego versenkt den Ball und die Pooths führen mit 37:29.Spiel 12 - Flug-PfeileJetzt ist wieder Teamwork gefragt: Die Mutter-Sohn-Gespanne müssen Flug-Pfeile in drei Behälter treffen - dabei zielt einer des Teams mit den Pfeilen auf die Behälter und der andere pumpt entsprechend viel Luft in das Fluggeschoss. Wer als erstes zwei Pfeile in einem Behälter hat, gewinnt den Durchgang. Im Entscheidungs-Durchgang punkten Diego und Verona und bauen ihren Vorsprung auf 49:29 aus.Spiel 13 - Wann war der Song?Erstes Matchball-Spiel für Verona und Diego. Die Kontrahenten nehmen getrennt voneinander Platz und müssen tippen, wann der eingespielte Song veröffentlich wurde. Dabei müssen die Teams möglichst nah an der gesuchten Jahreszahl liegen, da jede Jahresabweichung addiert wird. Wer am Ende die geringere Gesamtzahl auf dem Konto hat, gewinnt das Spiel. Natascha und Wilson Gonzales tippen durchweg exakter und holen sich wohlverdient die 13 Punkte. Doch die Pooths liegen weiterhin mit 49:42 in Führung.Spiel 14 - Scheiben treffenErneutes Matchball-Spiel: Es gilt, von jeder Seite des Spieltisches eine Scheibe in die Mitte des Tisches gleiten zu lassen, wo sich beide Scheiben treffen müssen. Dabei dürfen die Scheiben anschließend nicht das Spielfeld verlassen. Wer das mit weniger Versuchen schafft, bekommt einen Punkt. Was einfach klingt, entpuppt sich als regelrechter Nervenkrimi: Die Ochsenknechts gewinnen den entscheidenden Durchgang und wehren somit den nächsten Matchball ab und führen mit 56:49.Spiel 15 - HaltenNächstes Matchball-Spiel. Die Paare müssten ein Rohr mit den ausgestreckten Füßen möglichst lange halten.Einspruch von Natascha Ochsenknecht: Sie kann aus gesundheitlichen Gründen keine Bauchmuskelübungen machen, bittet um ein Ersatzspiel. Verona und Diego stimmen dem zu.Ersatzspiel Spiel 15 - Fang den HutSudden Death und Matchballspiel für beide Mütter und ihre Söhne. Die Teams müssen sich abwechselnd einen Hut zuwerfen, den das andere Teammitglied, ohne ihn mit den Händen zu berühren, sicher auf dem Kopf fangen muss. Um 1:52 Uhr verpasst Diego Pooth im spannenden Kopf-an-Kopf-Duell den Hut. Somit gewinnen Natascha und Wilson Gonzales Ochsenknecht das letzte Spiel des Abends mit 71:49 und nehmen die 100.000 Euro mit nach Hause.