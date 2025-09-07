© Foto: picture alliance/dpa | Armin WeigelDer Weltmarktführer für Abfüllsysteme sitzt in einem kleinen Städtchen in der Oberpfalz. Von hier aus schreibt Krones mit einer Kombination aus Innovation und internationaler Expansion eine Börsen-Erfolgsgeschichte.Krones gehört zu den führenden Anbietern im Bereich der Getränkeverpackung, insbesondere in den Segmenten PET, Glas und Dosen. Getrieben von neuen Megatrends bei Wasser, Erfrischungs- und Energy-Drinks wächst die Nachfrage nach den Anlagen der Neutraublinger. Besonders die steigende mittlere Einkommensklasse in Schwellenländern, die rund 45 Prozent von Krones' Umsatz ausmacht, verspricht weiteres Potenzial. Die Unternehmensstrategie fokussiert sich auf die Erweiterung des …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE