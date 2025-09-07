© Foto: adobe.stock.comGold verabschiedete sich mit einem Paukenschlag ins Wochenende. Der US-Arbeitsmarktbericht schockte die Märkte. Der Goldpreis eskalierte daraufhin auf neue Rekorde und steht womöglich doch nur am Anfang seiner RallyeGoldpreis explodiert und pulverisiert dabei bisherige Rekordmarken Der US-Arbeitsmarktbericht für August löste am Freitag eine gewaltige Zwischenrallye bei Gold aus. Es hat nicht viel gefehlt und der Goldpreis hätte die Handelswoche jenseits der 3.600 US-Dollar abgeschlossen. Der US-Arbeitsmarktbericht für August blieb deutlich hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Die schwachen Daten erhöhen die Chance auf eine Leitzinssenkung durch die Fed im September deutlich. …Den vollständigen Artikel lesen ...
