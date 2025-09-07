Trump-Familie setzt auf Krypto: American Bitcoin Corp. verdoppelt Börsenwert

Seitdem Donald Trump ein zweites Mal zum Präsidenten der USA vereidigt wurde, steigt sein Vermögen kontinuierlich an. Einer der größten Wachstumstreiber in diesem Zusammenhang ist der Kryptomarkt, von dem die gesamte Familie gleich von mehreren Seiten profitiert. Ein Beispiel dafür ist die Firma American Bitcoin Corp., die erst kürzlich ihren Wert verdoppelt hat und an der zwei Trump-Söhne eine bedeutende Beteiligung halten. Mittlerweile macht das Geschäft mit Kryptowährungen rund die Hälfte der Geschäftstätigkeit der Trump-Familie aus.

Milliardenschwere Gewinne durch American Bitcoin Corp.

Nicht lange hat es gedauert, bis die Aktie des Krypto-Unternehmens American Bitcoin Corp. nach ihrem initialen Listing an der Nasdaq auf 14,52 US-Dollar angestiegen ist und damit ihren Wert zeitweise verdoppelt hat. Die Familie Trump dürfte sich in diesem Zusammenhang mit am meisten darüber gefreut haben, denn zwei Söhne des US-Präsidenten halten am Unternehmen eine Beteiligung, die sich auf rund 20 Prozent beläuft. Inzwischen liegt der Wert der Beteiligung in Milliardenhöhe.

Das ist jedoch nicht die einzige Investition im Bereich der Kryptowährung, die für Aufsehen sorgt. Bereits der Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump startete damit, dass er seinen eigenen Meme-Coin auf den Markt brachte, von dem er selbst noch immer 80 Prozent der verfügbaren Tokens hält. Blickt man übergreifend auf die Tätigkeiten der Familie Trump, dann hat sich das Feld in den vergangenen Monaten stark gewandelt und zeigt die wachsende Bedeutung des Kryptomarktes für das Trump-Imperium.

Interessenkonflikte und Marktentwicklung sorgen für Diskussionen

Einen Interessenkonflikt wies Donald Trump jedoch bisher vollumfänglich zurück, der mittlerweile von diversen Seiten unterstellt wird. Eine gleiche Linie verfolgt sein Sohn Eric Trump, der die Kritik als "wahnsinnig" bezeichnet. Er fügte zudem an: "Mein Vater hat mit diesem Unternehmen absolut nichts zu tun", in Bezug zur American Bitcoin Corporation. Ein geplantes Investor-Treffen im Weißen Haus ließ die Debatte rund um eine Verschmelzung seines Amtes mit persönlichen Interessen hochkochen.

Seit dem Amtsantritt von Donald Trump ist der Kryptomarkt stark angestiegen, was unter anderem dazu führte, dass mehrere Altcoins neue Allzeithochs erreicht haben. In den vergangenen Tagen steht jedoch eine Korrektur der Werte im Vordergrund, die fast alle Altcoins leichte Verluste hinnehmen lässt. Der Hauptverursacher für die jüngste Korrektur ist diesmal die Zentralbank Fed, da Zinssenkungen wieder in weitere Ferne rücken.

Bitcoin Hyper Presale: Innovation mit hohem Potenzial

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und die zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgen. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,1 Billionen US-Dollar.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden. Experten gehen davon aus, dass der im Presale befindliche Token ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.