Drei vielversprechende neue Kryptowährungen für frühe Investoren

Heute sind nicht nur etablierte Projekte wie Bitcoin oder Ethereum interessant für Investoren, sondern vor allem auch spannende Neuzugänge, da sich diese noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. Solche jungen Coins wecken bei Anlegern großes Interesse, da sie oft ein deutlich höheres Renditepotenzial bieten als bereits etablierte Kryptowährungen. Zwar sind Investments in neue Projekte mit höheren Risiken verbunden, doch wer früh einsteigt, könnte im Erfolgsfall überproportional profitieren.

WLFI: Top-100-Coin mit Verbindungen zur Trump-Familie

Eine besonders neue Kryptowährung, die in den letzten Tagen häufig in den Schlagzeilen war, ist WLFI. Das ist der native Coin des dahinter stehenden Projektes World Liberty Financial, welches sich wiederum als Brücke zwischen traditionellem Finanzsektor und Krypto-Markt versteht und enge Verbindungen zur Trump-Familie hat. Mit WLFI soll nun ein Governance-Token etabliert werden.

Der Launch verlief zunächst recht erfolgreich, und am 1. September explodierte der Kurs nach dem ersten Börsenlisting direkt auf ein Allzeithoch von 0,46 Dollar. Seitdem haben jedoch kräftige Gewinnmitnahmen eingesetzt, da frühe Investoren ihre Profite realisieren wollten. Heute wird der WLFI-Coin bei 0,18 Dollar gehandelt, was ihn immer noch auf eine Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden Dollar bringt. Sollte der Verkaufsdruck nachlassen und sich WLFI auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, könnte bei neuen Kaufanreizen ein positives Reversal entstehen.

MemeCore Coin M: Massive Rallye seit Ende August

Eine weitere brandneue Kryptowährung ist aktuell M. Das ist der native Coin des dahinter stehenden Meme-Projektes MemeCore. Selbiger wurde Anfang Juli auf CoinMarketCap gelistet und erfuhr direkt zum Launch eine Rallye von 0,04 Dollar auf 0,75 Dollar. Ähnlich wie bei WLFI kam es daraufhin zu einer Konsolidierung unter dem 0,5-Dollar-Niveau.

Der Coin ist nun jedoch schon einige Wochen älter als WLFI, und hier hat das im Kontext von WLFI angesprochene mögliche positive Reversal tatsächlich eingesetzt. Seit Ende August ist die Nachfrage nach M regelrecht explodiert, und im 7-Tages-Vergleich befindet sich der Coin schon 240 Prozent im Plus. So hat er gerade erst wieder ein neues Allzeithoch bei 1,75 Dollar erreichen können, und die Marktkapitalisierung ist innerhalb der letzten Tage auch schon auf weit über 1 Milliarde Dollar angestiegen.

Bitcoin Hyper Presale: HYPER vor dem ersten Börsenlisting

Auch bei HYPER handelt es sich gerade um eine ganz neue Kryptowährung mit Wachstumspotenzial. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Coins gab es hier jedoch noch nicht einmal ein Börsenlisting, und der Coin des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper befindet sich in seiner frühestmöglichen Entwicklungsphase. Der Kauf von HYPER ist aktuell nur im Presale möglich und läuft über die offizielle Website.

Das Interesse an Bitcoin Hyper ist jedoch nicht nur deshalb so groß, weil es sich um ein neues Krypto-Projekt handelt, sondern vor allem auch wegen der starken Utility, die das Projekt in Zukunft für das gesamte Bitcoin-Ökosystem bieten könnte. Das erklärte Ziel ist es nämlich, die erste funktionierende L2-Blockchain für BTC zu entwickeln. Eine L2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte Transaktionen auslagern und beschleunigen, sodass für BTC in der Zukunft ganz neue Use Cases erschlossen werden könnten.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.