XRP Analyse: Droht nach dem Höhenflug eine Korrektur auf 2,35 Dollar?

Nach dem spektakulären Anstieg auf über 3,60 Dollar mehren sich nun die Anzeichen einer möglichen Schwächephase bei XRP. Charttechnische Muster deuten auf ein abnehmendes Kaufmomentum hin und Analysten warnen vor einer drohenden Korrektur. Bei einem Bruch der aktuellen Unterstützungszone könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 2,35 Dollar folgen.

Volatile Entwicklung: XRP zwischen Euphorie und Konsolidierung

Der Ripple Coin XRP hat im Verlauf der letzten 12 Monate eine wahrhaft volatile Entwicklung durchlebt. Schon 2013 auf CoinMarketCap gelistet, erlebte Ripple im Jahr 2018 seinen bisher größten Hype mit einem Kursanstieg auf bis zu 3,84 Dollar. Im Bullenmarkt 2021 konnte an diese Stärke nicht angeknüpft werden, und auch im aktuellen Bull Run sah es lange Zeit schlecht für XRP aus.

Das änderte sich jedoch schlagartig mit Donald Trumps Wahlsieg in den USA und den damit einhergehenden positiven Implikationen für den Krypto-Markt. Ende 2024 explodierte der Kurs und überstieg erstmals wieder die 1-Dollar-Marke und die 2-Dollar-Marke. Anfang 2025 wurde sogar erstmals wieder die 3-Dollar-Marke geknackt, und am 18. Juli erreichte XRP seinen höchsten Kurs seit 2021 mit 3,64 Dollar. Trotz der jüngsten Konsolidierung befindet sich der Ripple Coin nach wie vor im Jahresvergleich über 400 Prozent im Plus.

Charttechnische Warnsignale und kritische Unterstützungszone

Das Kaufinteresse scheint bei XRP langsam nachzulassen. Trotz der insgesamt positiven Entwicklung wächst unter vielen Anlegern aktuell die Sorge vor einer größeren Korrektur. Der 2,8-Dollar-Support hält zwar, allerdings häufen sich die Rückfälle auf dieses Unterstützungsniveau, und Aufwärtsimpulse fallen immer geringer aus, sodass sich ein Descending-Triangle-Chart-Pattern gebildet hat.

Der renommierte Analyst Ali Martinez hält es jetzt für das Wichtigste, dass die Support-Zone zwischen 2,74 Dollar und 2,8 Dollar hält. Wenn XRP unter diese Zone einbricht, könnte eine größere Korrektur auf den nächsten relevanten Support bei 2,35 Dollar folgen. Um dieses Szenario abzuwenden, wäre es für die Bullen nun wichtig, positive Impulse zu setzen und den XRP-Preis wieder nachhaltig über 3 Dollar zu steigern.

SNORTER Presale: Alternative zu etablierten Kryptowährungen

Die Kryptowährung SNORTER stellt eine spannende Alternative zu etablierten Kryptos wie XRP dar. Während XRP bereits eine riesige Community hat und die Marktkapitalisierung bei mehreren hundert Milliarden Dollar liegt, kann SNORTER noch nicht einmal auf Krypto-Börsen getradet werden. Stattdessen ist der Einstieg hier heute ausschließlich über die Website des dahinter stehenden Projektes Snorter und das dort befindliche Presale-Widget möglich.

Im Rahmen dieses Vorverkaufs wird ein Teil der Allokation der Coins zu einem rabattierten Festpreis von 0,1035 Dollar verkauft. Auf diesem Weg kamen bisher bereits über 3,7 Millionen Dollar an Funding zusammen. Das Spannende an Snorter ist neben dem Meme-Coin-Charakter des Projektes unter anderem auch der Telegram-Trading-Bot, den die Developer entwickeln. Das Snorter Bot genannte Programm soll es SNORTER-Holdern ermöglichen, ihre Lieblingskryptos direkt in der Telegram-App im Chat zu traden.

