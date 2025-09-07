Während sich der WLFI-Coin zu Beginn noch für viele Investoren enttäuschend entwickelt hat, scheinen die Anleger nun wieder deutlich optimistischer zu werden. Was genau hinter dem letzten impulsiven Anstieg steckt, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Verkauft Justin Sun TRX-Coins, um WLFI zu pumpen?

Noch am ersten Handelstag ist der WLFI-Coin um fast 174 % in die Höhe geschossen, nur um schon am zweiten Tag um rund 64 % zu fallen. Zwar konnte das Burning eines unerheblichen Anteils der Coins im Umfang von 0,047 % der Gesamtversorgung wieder für einen Anstieg bis auf 97,5 % sorgen, jedoch wurde dieser schnell wieder aufgegeben.

Zeitweise hat der WLFI-Coin im Vergleich zu seinem Allzeithoch fast 71 % verloren, wobei der letzte Abverkauf vor allem auf den Vertrauensverlust bei einigen Investoren aufgrund der Sperrung von fast 300 Wallets zurückzuführen war, während andere das vorsichtige Vorgehen des Teams sogar lobten, da es das Vermögen der Anleger schütze.

https://twitter.com/MaxCryptoxx/status/1964450891521806567

Am heutigen Tage wurde ein auffälliger Anstieg bei dem WLFI-Coin beobachtet, wobei im Vergleich zu gestern zeitweise um fast 35 % an Wert gewann. Im Gegensatz dazu verlor der TRX-Coin von Justin Suns Tron-Blockchain annähernd 9 %, während der Krypto-Markt sogar 0,88 % stieg. Was somit ein auffälliger Kontrast ist.

Daher vermuten manche aus der Krypto-Community, dass es sich dabei um Manipulationen handeln könnte. Jedoch wurden bisher keine der Wal-Wallets Justin Sun zugewiesen, sodass es sich dabei lediglich um Spekulationen handelt. Trotzdem haben manche geäußert, dass sie mit dem TRX-Coin vorerst vorsichtig sein werden, während andere darin eine Kaufchance sehen.

Optimismus bezüglich des WLFI-Coins nimmt zu

Nach den positiven Äußerungen des viel beachteten Krypto-Detektivs ZachXBT bezüglich des löblichen Vorgehens des Teams von World Liberty Financial, konnte bei vielen Kryptoinvestoren das Vertrauen wiederhergestellt werden. Schließlich soll es sich dabei lediglich um eine Warnsoftware gehandelt haben.

Andere Krypto-Experten wie der CryptoQuant-Geschäftsführer Ki Young Ju und ein Polygon-Mitarbeiter schließen sich hingegen der Meinung von Justin Sun an, dass dieses Vorgehen gegen die Ideale der Kryptoindustrie verstoßen würde. Denn diese zeichnet sich durch dezentrale Netzwerke anstelle von zentralistischen Eingriffen aus.

In den sozialen Medien kursieren derweilen einige falsche Berichte über den WLFI-Coin, welche ebenfalls bei manchen für FOMO sorgen könnten. So hat Abu beispielsweise den Antrag für die Banklizenz von XRP genutzt und behauptet, dass es sich um eine von World Liberty Financial handeln würde.

https://twitter.com/ki_young_ju/status/1964252948222943733

Ein weiteres Beispiel ist Crypto Guru, der in einem Tweet behauptet, dass die Bank of America eine Partnerschaft mit WLFI aufgebaut hätte. Während manche den Schwindel durchschaut haben, scheinen andere begeistert davon zu sein, wie schnell sich das der Familie Trump nahestehende Krypto-Unternehmen entwickelt.

Die Investoren des mit 23,19 Mrd. USD hoch bewerteten WLFI-Coins warten noch auf die Veröffentlichung der ersten wichtigen Anwendungen. In der Zwischenzeit haben andere sich stattdessen mit der preiswerteren Best Wallet für eine beliebte Alternative entschieden, die als Krypto-Super-App nach der Vision von World Liberty Financial schnell eine große Anzahl von Nutzern überzeugt hat.

Best Wallet bietet schon jetzt vieles, was World Liberty Financial erst entwickelt

Bei der Best Wallet handelt es sich um eine der nützlichsten digitalen Geldbörsen, welche derzeit in der Kryptoindustrie zu finden ist. Daher wird sie auch als eine Art Schweizer Taschenmesser sowie All-in-One-Lösung bezeichnet. Dabei werden alle wichtigen Funktionen von Kauf über Handel bis Verkauf bereitgestellt.

Außerdem werden schon frühe Einstiegsmöglichkeiten in Kryptowährungen offeriert, um somit noch höhere Renditen zu erzielen. Für diese und andere Funktionen wird allerdings der eigene BEST-Coin vorausgesetzt, was ihm auch seinen Wert verleiht, während dieser bei dem WLFI-Coin bisher noch nicht vollständig geklärt ist.

Im Unterschied dazu schaltet der BEST-Token seinen Inhabern unter anderem Rabatte bei den verschiedenen Gebühren, höhere Staking-Zinsen, exklusive Vorteile bei den Partner-dApps und einiges mehr frei. Zudem lässt sich der Governance-Rechte verleihende Coin staken, um ein passives Einkommen von dynamischen 85 % pro Jahr zu verdienen.

Darüber hinaus ist die Roadmap der Best Wallet besonders vielversprechend, während sie mit einer Reihe von Schutzfunktionen, Smart-Contract-Überprüfungen und kontinuierlichen Optimierungen schnell das Vertrauen der Krypto-Community erlangen sowie viele als dauerhafte Kunden gewinnen konnte.

Mit ihrem diversifizierten Angebot von Diensten können unterschiedlichste Gebühren eingenommen werden, was für eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit sorgt. Alle künftigen Entwicklungen werden den Nutzen und Wert des eigenen Coins weiter stärken, wobei durch die wachsende Nutzeranzahl auch die Nachfrage nach den Gebührennachlässen und Co zunimmt.

Sollte BEST mit seinem deutlich größeren Funktionsumfang und Nutzen nur die aktuelle Bewertung des WLFI-Coins erlangen, würde dies einem Anstieg von 91x entsprechen. Während Trump lediglich mit seinem Namen und Kontakten punkten kann, das Vertrauen jedoch auf der Kippe steht, bietet der WLFI-Token für viele nun ein attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis.

Jetzt frühzeitig in Best Wallet investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.