Dass dem neuen Elektro-Kleinwagen von VW ein E-SUV zur Seite gestellt werden soll, ist schon lange klar. Mit dem ID. Cross Concept hat Volkswagen im Vorfeld der IAA die passende Studie mit einem seriennahen Design vorgestellt. Die Weltpremiere ist für den Sommer 2026 angesetzt, kurz nach jener des ID. Polo. VW holt bei den E-Kleinwagen also gleich zum Doppelschlag aus. Als alle Welt noch davon ausging, dass das Serienmodell zu der 2023 gezeigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net