Das hessische und bayerische Finanzministerium wollen die Steuererklärung einfacher und schneller machen. Welche Bürger davon profitieren. Automatische Steuererklärung vom Finanzamt Das hessische Finanzministerium hat unter dem Slogan "Die Steuer macht jetzt das Amt" ein bundesweites Pilotprojekt gestartet. Ausgewählte Bürger, die ihre Einkommensteuererklärung für 2024 trotz Abgabepflicht nicht bis zum Stichtag 31. Juli eingereicht haben, erhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE