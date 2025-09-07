Offizielle Wirtschaftsdaten sollten eigentlich besonders vertrauenswürdig sein. Jedoch haben die hohen Revisionen der letzten Zeit die Glaubwürdigkeit ein Stück weit untergraben. Was genau geschehen ist, wieso dies Ökonomen besorgt und welche Auswirkungen deswegen für den Krypto-Markt zu erwarten sind, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Ökonomen sind besorgt über Validität der US-Wirtschaftsdaten

Die US-Behörden veröffentlicht häufig vorläufige Zahlen auf Basis unvollständiger Datenerhebungen, welche dann statistisch hochgerechnet werden. Sobald die restlichen Daten eingetroffen sind, können dann auch die Revisionen durchgeführt werden, was fast immer geschieht. Dabei erfolgen die Anpassungen in monatlichen Intervallen oder jährlich.

Eine kürzlich von Reuters durchgeführte Umfrage hat jedoch ergeben, dass sich 89 der 100 befragten Ökonomen - zu denen einige Größen gehören - Sorgen über die Qualität der US-Wirtschaftsdaten machen. Dabei sind 41 von ihnen sogar sehr besorgt.

Unter anderem wurden die Beschäftigungszahlen für März 2024 und 598.000 Stellen nach unten korrigiert. Aber die Non-Farm Payrolls für Mai und Juni 2025 wurden zusammen um 258.000 reduziert. Ebenso gab es eine Revision der Einzelhandelsumsätze im Juni von 0,6 % auf 0,9 %. Hinzu kommen die Sorgen über die Unabhängigkeit der Behörden, nachdem Donald Trump zuletzt der Chefin des Bureau of Labor Statistics entlassen hatte.

Zwar betonen Ökonomen, dass Revisionen vollkommen normal sind, allerdings fielen diese in der letzten Zeit ungewöhnlich hoch aus. Trotzdem sehen sie darin wie im Falle der BLS keinen systematischen Betrug, da die Prozesse transparent und methodisch solide seien. Stattdessen würde es sich um ein Ressourcen- und Methodenproblem und einen ungewöhnlichen Zyklus handeln.

Folgen der fehlerhaften Wirtschaftsdaten für den Krypto-Markt

Mit schlechten Startwerten würde die amerikanische Notenbank Indikatoren erhalten, welche zu Fehlkalibrierungen der Notenbankpolitik führen. In diesem Falle könnte es zu früh oder zu spät zu einer lockeren oder strafferen Geldpolitik kommen.

Durch eine falsch signalisierte Stärke der Wirtschaft könnte aber auch künstlich für ein risikoaffines Marktumfeld gesorgt werden, welches spekulativere Assets wie Kryptowährungen stärker stützt.

Natürlich können in manchen Marktlagen, wenn man sich etwa Zinssenkungen erhofft, auch schlechte Nachrichten positiv sein, weil sie die Chance für eine Lockerung erhöhen - wie es nun etwa der Fall ist.

Sollte einmal das Vertrauen in die Daten und Institutionen verloren gehen, so dürften Analysten selbst guten Wirtschaftsdaten keinen Glauben mehr schenken. Insgesamt könnte es die Bereitschaft senken, in diesem Land Geld anzulegen. Bald sollen sie jedoch onchain abgewickelt werden.

Durch einen Vertrauensverlust und die geringeren Mittelzuflüsse würden wiederum die Daten noch weiter verschlechtert werden und Rezessionssorgen aufkommen, welche bärisch sind. Andererseits würde der Debasement-Trade wahrscheinlich die Mittelflüsse in Hard-Assets verstärken, was wiederum Bitcoin stützt.

Die starken Abwärtskorrekturen der Wirtschaftsdaten haben das Narrativ der starken Konjunktur geschwächt. Dementsprechend hat auch die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September um 25 Basispunkte auf 89 % zugenommen, während inzwischen auch die für 50 Basispunkte mit 11 % hinzugekommen ist.

Vertrauen Sie bei Ihren Kryptos nur sich selbst

Auch wenn es sich bei den Wirtschaftsdaten laut Ansicht der Experten nur um unbeabsichtigte Fehler handelt, so bergen zentrale Entitäten immer ein gewisses Risiko für Anleger. Gleiches trifft auf die zentralen Kryptobörsen zu, die aufgrund der hohen Krypto-Bestände das bevorzugte Ziel von Hackern sind.

Eine Alternative bietet die Best Wallet, die mit ihrem Funktionsumfang mit CEXs vergleichbar ist. So werden ebenfalls On- und Off-Ramp sowie Swap-Geschäfte zwischen verschiedenen Kryptowährungen ermöglicht. Dabei unterstützt sie mehr als 100 Fiatwährungen und über 60 Blockchains.

Ihre fortschrittliche Infrastruktur mit einer hohen Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren durch mehr als 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokolle sind einige der Gründe für ihre wachsende Beliebtheit. Aber auch der kontinuierlich expandierende Funktionsumfang und Nutzen haben dazu beigetragen.

Im Bereich der Sicherheit zeichnet sie sich vor allem durch eine Selbstverwahrung der Nutzer aus. Ihre Zugangsschlüssel werden über MPC-CMP von Fireblocks zusätzlich abgesichert, da sie aufgeteilt und bei verschiedenen Entitäten aufbewahrt werden. Aber auch weitere Verfahren wie 2FA, Biometrie und mehr sorgen für einen optimalen Schutz.

Künftig sollen noch zahlreiche neue Funktionen wie Best Card, Derivatehandel, erweiterte Trading-Tools und mehr hinzukommen. All dies wird die Nutzerbasis wie auch Nutzen und Wert des eigenen BEST-Coins weiter steigern. Somit wird sie zu der nächsten Super-App der Kryptoindustrie, die alle wichtigen Funktionen an einem Ort nutzerfreundlich bündelt.

Im Unterschied zu World Liberty Financial hat die Best Wallet schon viele ihrer Versprechen eingelöst und bewiesen, was in ihr steckt. Sollte sie nur dieselbe Bewertung wie der bisher nur rein von Hoffnungen getriebene WLFI-Coin von 23,19 Mrd. USD erlangen, könnten sich jetzige Investoren über einen Gewinn von 91x freuen.

