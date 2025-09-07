Pokémon-Karten haben mittlerweile Generation geprägt und in der letzten Zeit in tokenisierter Form einen wahren Hype erlebt. Worauf dieser zurückzuführen ist, wie sie sich zuletzt genau entwickelt haben und was in der nächsten Zeit zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Tokenisierte Pokémon-Karten werden immer beliebter

Die Tokenisierung umfasst neben traditionellen Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Fonds auch außergewöhnliche Assets wie Sammelgegenstände. Von letzteren haben die Pokémon-Karten aufgrund ihrer großen Wertsteigerungen für Aufsehen gesorgt.

Mittlerweile sind sie auch verstärkt über Blockchains handelbar. Während die tokenisierten Pokémon-Karten Anfang des Jahres 2024 noch einen Nischenmarkt mit praktisch keinem Handelsvolumen dargestellt haben, sind die Handelsvolumina zuletzt impulsiv gestiegen.

Noch Dezember 2024 lag das Volumen nur bei rund 10 Mio. USD, bis März ist es auf mehr als 60 Mio. USD und zuletzt auf 124,5 Mio. USD gestiegen. Somit entspricht es allein von Januar bis jetzt einem Wachstum von 5,5x.

Tokenized Pokémon TCG volumes are going parabolic.



Last month, the four main marketplaces facilitated $124.5 million in volume, a 5.5x increase from January. Broken down by individual marketplaces:@Courtyard_io is the top dog, with $78.4 million in volume in August (+49%… pic.twitter.com/fBE7xXKNmQ - AJC (@AvgJoesCrypto) September 3, 2025

Das meiste Handelsvolumen ist derzeit mit 78,4 Mio. USD auf Courtyard zurückzuführen, welches im Monatsvergleich um 49 % gewachsen ist. Danach folgt Collector Crypt mit 44,0 Mio. USD, wobei der Anteil über den vergangenen Monat um 124 % gesteigert werden konnte.

Zudem hat der Neuaufsteiger Phygitals mit seinem Monatswachstum von 245,2 % mittlerweile 2,0 Mio. USD erlangt, während Emporium um 70,3 % auf 136.800 USD stieg. Aber es haben noch mehr Entwickler ihre Chance erkannt und ähnliche Applikationen auf den Markt gebracht, wie Beezie, DYLI und Boxed.gg.

So haben sich Pokémon-Karten als Wertanlage entwickelt

Raritäten und Vintage-Karten haben historisch eine jährliche Wachstumsrate zwischen 20 % und 40 % verzeichnet. Ein Set mit Boostern ist über die vergangenen 25 Jahre von 90 USD auf 114.000 USD gestiegen, was einem CAGR von 22,4 % entspricht.

Der Markt der Pokémon-Karten wird auf mehr als 21 Mrd. USD geschätzt und könnte bis zum Jahr 2034 noch auf 58 Mrd. USD anwachsen, wobei ihm eine jährliche Wachstumsrate von rund 13 % prognostiziert wird.

Durch die Tokenisierung könnte diese Entwicklung noch einmal beschleunigt werden, wie die On-Chain-Daten bereits offenbaren. Bitcoin ist hingegen selbst innerhalb der letzten fünf Jahre um 41 % jährlich gewachsen und somit profitabler.

Umsatz der führenden Plattformen für tokenisierte Pokémon-Karten | Quelle: Dune - @zkayape

Ein weiterer Grund für die hohe Nachfrage war die Gacha-Funktion, welches eine Art Booster-Pack-Maschine ist. Somit konnte wie bei den Lootboxes für einen Glücksspielmechanismus gesorgt werden, welcher bei einigen Kindheitserinnerungen wachgerufen und sogar wie bei den Boosterpacks das Sammelfieber entfacht hat.

Bisher scheint noch kein Ende des Hypes in Sicht zu sein, wobei erst in dieser Woche ein neues Allzeithoch bei dem Umsatz der Handelsplattformen für tokenisierte Pokémon-Karten erzielt wurde. Seit dem Start konnte laut einem Dune-Dashboard mit vier führenden Plattformen ein kumulierter Umsatz von 53,72 Mio. USD erzielt werden.

Beste Wahl für Pokémon-Karten stellt die Best Wallet dar

Wenn Sie tokenisierte Pokémon-Karten handeln oder Ihre Altbestände über eine Blockchain monetarisieren wollen, benötigen Sie eine geeignete Wallet dafür. Damit Sie keinerlei Einschränkungen bezüglich der Kompatibilität erleiden müssen, wird die Best Wallet empfohlen, die mehr als 60 Blockchains unterstützt.

Somit können sie flexibel zwischen den verschiedenen Handelsplattformen wechseln. Darüber hinaus stellt sie mit über 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokollen eine sehr fortschrittliche Infrastruktur zur Verfügung, die sich durch eine hohe Geschwindigkeit und niedrige Gebühren auszeichnet.

Jedoch spielen nicht nur die Konditionen beim Erwerb eine wichtige Rolle. Ebenso sollten Sie auf einen guten Schutz Ihrer digitalen Assets achten. In dieser Hinsicht stellt die Best Wallet einige der besten Sicherheitsmechanismen bereit, die gebündelt eine deutlich höhere Schutzstufe bieten, von denen die Aufspaltung der Zugangspasswörter nur die Spitze des Eisberges ist.

Aber auch wenn Sie Ihre Krypto-Investments auf die nächste Stufe bringen wollen, werden Ihnen von der Best Wallet alle wichtigen Features bereitgestellt. Von dem Onboarding mit dem Kauf der ersten Kryptowährungen mit Fiats über den Tausch von digitalen Assets bis hinzu Renditemaximierungsmechanismen wie Staking und Derivate wird alles Wichtige geboten.

Das Kernelement der Best Wallet stellt dabei der eigene BEST-Coin dar. Dieser wird für die maximalen Vorteile innerhalb der Anwendung benötigt, zu denen Premiumfunktionen wie die Presales, Gebührennachlässe, Renditeboni, exklusive Geschenke, Staking-Rendite, Governance-Rechte und mehr zählen.

Die Best Wallet positioniert sich wie World Liberty Financial von Donald Trump als die Super-App der Kryptoindustrie, die alle wichtigen Funktionen gebündelt bereitstellt und somit enorme Gebühren erzielen kann. Sofern sie dieselbe Bewertung wie der WLFI-Coin erlangen sollte, könnten sich Investoren über einen Gewinn in Höhe von 91x freuen.

Noch ist der Coin über den Vorverkauf nach 15,62 Mio. USD für einen Preis von 0,025605 USD erhältlich. Laut dem Countdown der Website verbleiben für die aktuelle Vorverkaufsrunde nur noch weniger als 28 Stunden. Aufgrund der schrittweisen Preiserhöhungen und der sinkenden Staking-Rendite von aktuell noch 85 % lohnt sich ein schnelles Handeln.

