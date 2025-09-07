Viele Deutsche halten Wohneigentum für den Königsweg der Vermögensbildung - doch laut Finanzexperte und Bestsellerautor Gerd Kommer könnte das ein Irrtum sein. In einem Interview stellt er den Mythos vom "Betongold" infrage und verweist auf historische Daten: Seit 1970 hätten Kapitalmarktanleger, die statt in ein Eigenheim in ein global diversifiziertes Aktienportfolio investierten, in den meisten Zeiträumen deutlich höhere Vermögen aufgebaut als Eigenheimbesitzer. Kommer erklärt die Ursachen: deutsche Immobilienpreise stagnierten über Jahrzehnte, während Kreditzinsen hoch und Mieten vergleichsweise niedrig blieben. Erst ab 2010 habe es ein "goldenes Jahrzehnt" gegeben - nach zuvor 40 …Den vollständigen Artikel lesen ...
