Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Auf dem Kongress 2025 der European Society of Cardiology (ESC), der vom 29. August bis zum 1. September in Madrid stattfand, präsentierte Sky Labs neue klinische Ergebnisse zu CART BP pro, seinem manschettenlosen, ringförmigen Blutdruckmessgerät. Das Gerät zeigte eine gleichbleibende Genauigkeit, selbst wenn der Arm unterhalb des Herzens positioniert war, und erfüllte damit die strengen Validierungsanforderungen der European Society of Hypertension (ESH).Die ESH empfiehlt sechs Validierungstests für Blutdruckmessgeräte ohne Manschette, nämlich den statischen Test für die absolute Genauigkeit, den Test der Geräteposition für die Robustheit gegenüber hydrostatischem Druck, den Behandlungstest für die Genauigkeit bei der Erkennung von Blutdrucksenkungen, den Wach-Schlaf-Test für Veränderungen im zirkadianen Rhythmus, den Bewegungstest für Erhöhungen während körperlicher Aktivität und den Rekalibrierungstest für die langfristige Stabilität der Manschettenkalibrierung.Positionsübergreifende GenauigkeitAm 29. August präsentierte Professor Jihoon Kim vom Samsung Medical Center die "Bewertung der Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosen Blutdruckmessgeräts in verschiedenen Körperhaltungen". Die Sitzung wurde von Professor Seok Min Kang, Präsident der Korean Society of Cardiology, und Professor Eugene Yang, Vorsitzender der Sektion Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen des American College of Cardiology (ACC), geleitet.Professor Kim berichtete, dass CART BP pro die ESH-Genauigkeitskriterien für verschiedene Armhaltungen erfüllt. Er erklärte: "Bei herkömmlichen Geräten mit Manschette muss der Arm auf Herzhöhe positioniert werden. Die Genauigkeit des CART BP pro blieb unabhängig von der Armhaltung erhalten, was einen bedeutenden Fortschritt für die Blutdrucküberwachung ohne Manschette rund um die Uhr darstellt."Die Studienergebnisse bestätigten, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Messwerten in Herzhöhe und in niedrigerer Position gab und die Ergebnisse mit den Standardauskultationsmessungen übereinstimmten. Professor Kim fügte hinzu, dass das Gerät weniger von hydrostatischem Druck beeinflusst wird, was zuverlässige Ergebnisse bei verschiedenen Körperhaltungen gewährleistet.Smarter 24-Stunden-ÜberwachungAm 30. August präsentierte Professor Hae-Young Lee vom Seoul National University Hospital die "24-Stunden-Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosen Blutdruckmessgeräts auf der Grundlage der ESH 2023 Recommendations". Die Sitzung wurde gemeinsam von Professor George Stergiou, Präsident der International Society of Hypertension, und Professor Gregory Lip von der University of Liverpool geleitet.Professor Lee stellte Studienergebnisse vor, die zeigen, dass CART BP pro die Blutdruckschwankungen zwischen Wach- und Schlafphasen in Übereinstimmung mit den ESH 2023 recommendations genau erfasst. Er betonte außerdem die Bedeutung der 24-Stunden-Blutdrucküberwachung für die Ermittlung von Risikoprofilen der Patienten. Er wies darauf hin, dass die ambulante Blutdrucküberwachung zwar nach wie vor der klinische Goldstandard ist, aber durch die Unannehmlichkeiten für die Patienten und die unregelmäßigen Messwerte eingeschränkt wird. Im Gegensatz dazu ermöglichte der CART BP pro häufigere und komfortablere Messungen über den gesamten 24-Stunden-Zyklus.Nocturnal BP und Sleep ApneaIn der letzten Sitzung hielt Professor Woo-Seok Ha vom Severance Hospital einen Vortrag zum Thema Nocturnal Blood Pressure und OSA: Insights from Simultaneous PSG and Ring-Type Monitoring". Den Vorsitz der Sitzung führten Professor Gianfranco Parati von der University of Milano-Bicocca, Präsident der World Hypertension League, und Professor Alta Schutte von der University of New South Wales.Professor Ha erklärte, dass die nächtliche Blutdruckvariabilität je nach Art und Dauer der obstruktiven Schlafapnoe unterschiedlich ist. Er merkte an, dass die Ergebnisse der Studie darauf hindeuten, dass CART BP pro eine nächtliche Blutdrucküberwachung ohne Störung des Schlafs ermöglichen könnte, was als nützliches Instrument zur Stratifizierung des OSA-Risikos und zur Bewertung der langfristigen kardiovaskulären Ergebnisse dienen könnte.Expanding AccessSeit seiner Einführung im September 2024 wurde CART BP pro landesweit von mehr als 1.600 Krankenhäusern und Kliniken übernommen. Sky Labs kündigte außerdem an, Ende September 2025 ein Verbrauchermodell der nächsten Generation auf den Markt zu bringen, das rezeptfrei erhältlich ist und durch eine spezielle mobile Anwendung unterstützt wird, wodurch der Zugang zu einer bequemen und zuverlässigen Blutdrucküberwachung weiter verbessert wird.Über Sky Labs https://www.skylabs.io/Sky Labs wurde im September 2015 gegründet und ist ein führendes Startup-Unternehmen im Gesundheitswesen, das CART (Cardio Tracker) entwickelt hat, ein ringförmiges medizinisches Gerät, das zur Überwachung von Krankheiten mithilfe von Herzsignalen dient, die durch optische Sensoren erfasst werden. Daraufhin entwickelte das Unternehmen CART BP, ein ringförmiges Gerät ohne Manschette, das eine kontinuierliche 24-Stunden-Blutdrucküberwachung ermöglicht, wertvolle Behandlungsinformationen liefert und einen bahnbrechenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Bluthochdruckpatienten leistet. Sky Labs hat mit dem südkoreanischen Unternehmen Daewoong Pharmaceutical eine exklusive Vertriebsvereinbarung für CART BP unterzeichnet und bereitet sich auf den landesweiten Verkauf an Krankenhäuser, Kliniken und Endverbraucher vor.Medienanfragen:Inok Jung - inok.jung@skylabs.ioJunehee Yu - junehee.yu@skylabs.ioFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2765674/Professor_Jihoon_Kim_Samsung_Medical_Center.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2765675/Sky_Labs_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cart-bp-pro-eroffnet-ein-neues-paradigma-in-der-blutdruckmessung-da-es-die-genauigkeit-uber-verschiedene-armpositionen-hinweg-beibehalt-302548592.htmlOriginal-Content von: Sky Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180838/6112623