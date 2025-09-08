© Foto: unsplash.comGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten China: Im- und Exporte 8/25 China: Handelsbilanz 8/25 01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 7/25 01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 7/25 08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 7/25 08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 7/25 08:00 Uhr, Deutschland: Im- und Exporte 7/25 10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 9/25 21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 7/25 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über …Den vollständigen Artikel lesen ...
