Diese fünf Aktien gehen in dieser Woche Ex-Dividende. Dabei winken für Anleger Ausschüttungsrenditen von bis zu sieben Prozent. Doch wer sich diese noch sichern will, der muss schnell handeln. Aktien schütten ihre Dividenden über das Verfahren des Ex-Dividendentages aus. Dabei wird ein bestimmtes Datum festgelegt und alle Anleger, die die Papiere an diesem Tag halten, erhalten infolgedessen eine Zahlung - Der Rest geht leer aus.Bei den folgenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE