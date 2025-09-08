FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. September 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 FRA: Hannover Rück, Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens in Monte Carlo

DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München. Am Tag vor der offiziellen Eröffnung der IAA Mobility laden Aussteller zum traditionellen Pressetag auf der Messe. Unter anderem: +0830 BMW Group

+0900 Volkswagen Group

+0940 Aumovio (ehem. Continental Automotive)

+1000 Mahle

+1000 Smart

+1020 Schaeffler

+1100 Bosch

+1120 Fraunhofer-Gesellschaft

+1140 Opel

+1200 BYD

+1240 Volkswagen Group Technologies

+1300 Valeo

+1730 Renault, Weltpremiere des Neuen Clio



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 8/25

CHN: Handelsbilanz 8/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Arbeitkostenindex Q2/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25

12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25



SONSTIGE TERMINE

15:00 FRA: Frankreichs Premier Francois Bayrou stellt Vertrauensfrage. °



