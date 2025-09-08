FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 19. September 2025
MONTAG, DEN 8. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 FRA: Hannover Rück, Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens in Monte Carlo
DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München. Am Tag vor der offiziellen Eröffnung der IAA Mobility laden Aussteller zum traditionellen Pressetag auf der Messe. Unter anderem: +0830 BMW Group
+0900 Volkswagen Group
+0940 Aumovio (ehem. Continental Automotive)
+1000 Mahle
+1000 Smart
+1020 Schaeffler
+1100 Bosch
+1120 Fraunhofer-Gesellschaft
+1140 Opel
+1200 BYD
+1240 Volkswagen Group Technologies
+1300 Valeo
+1730 Renault, Weltpremiere des Neuen Clio
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 8/25
CHN: Handelsbilanz 8/25
01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25
08:00 DEU: Arbeitkostenindex Q2/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25
08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25
12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25
21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25
SONSTIGE TERMINE
15:00 FRA: Frankreichs Premier Francois Bayrou stellt Vertrauensfrage.
DIENSTAG, DEN 9. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung
17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)
22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung
GBR: Unilever Kapitalmarkttag zum Eis-Geschäft, das an die Börse gebracht werden soll
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang
MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen
10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25
03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25
07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25
08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25
10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Bundestag
Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde
FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg
DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25
10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25
14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25
14:30 USA: Realeinkommen 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego
FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25
08:00 GBR: Bauproduktion 7/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25
04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25
04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25
10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25
16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey
SONSTIGE TERMINE
DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)
11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"
DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day
17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25
10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25
11:00 DEU: ZEW-Index 9/15
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25
14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25
15:15 USA: Industrieproduktion 8/25
16:00 USA: Lagerbestände 7/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).
MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Fielmann, Capital Markets Day
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven
DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
11:00 USA: Bauproduktion 7/25
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
16:00 USA: Frühindikator 8/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»
DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)
FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25
08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib
15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)
17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi