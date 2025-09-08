DJ IAA/Volkswagen legt stärkeren Fokus auf Elektro-Kleinwagen

DOW JONES--Volkswagen setzt bei der Elektromobilität nach dem bisher verhaltenen Start mit größeren Modellen in den kommenden Jahren verstärkt auf Kleinwagen. Bis 2027 will der Wolfsburger Konzern insgesamt vier neue elektrische Kleinwagen auf den Markt bringen. Zur diesjährigen IAA in München präsentierte VW eine seriennahe elektrische Version des Mini-SUV ID.Cross. Kommendes Jahr soll der Wagen auf den Markt kommen, so VW. Damit sei die elektrische Kleinwagenfamilie der Markengruppe Core komplett.

Der Einstiegspreis der Autos soll um die 25.000 Euro liegen. Die Reichweiten sollen in den Premiumausführungen bis zu 450 Kilometern betragen. Als erstes plant VW kommendes Jahr den Marktstart des ID.Polos.

