DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.02 Uhr 72,0 Punkte auf 23.739,0. In den Handel gegangen war er mit 23.702,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.755,0 und das -tief bei 23.702,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 338 Kontrakte.
September 08, 2025 00:04 ET (04:04 GMT)
