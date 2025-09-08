DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam:

=== + DAX AUFNAHME - Gea Group - Scout24 HERAUSNAHME - Porsche AG - Sartorius + MDAX AUFNAHME - Fielmann - Porsche AG - Sartorius HERAUSNAHME - Evotec - Gea Group - Scout24 + SDAX AUFNAHME -1&1 -Evotec HERAUSNAHME - Fielmann - SGL Carbon + TECDAX AUFNAHME - 1&1 HERAUSNAHME - Formycon + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Argenx - Deutsche Bank - Siemens Energy HERAUSNAHME - Nokia - Pernod Ricard - Stellantis + STOXX-50 AUFNAHME - BBVA - Rheinmetall HERAUSNAHME - BASF - Mercedes-Benz + STOXX-600 AUFNAHME - Abivax - Camurus - Flatexdegiro - Fraport - Nordex - Unicaja Banco - Zegona Communications HERAUSNAHME - Banca Popolara di Sondrio - Carl Zeiss Meditec - Computacenter - Embracer Group - Gerresheimer - Redcare Pharmacy - Verallia + FTSE-100 AUFNAHME - Burberry - Metlen Energy & Metals HERAUSNAHME - Taylor Wimpey - Unite Group + ATX-20 AUFNAHME - Porr - Strabag HERAUSNAHME - Mayr-Melnhof Karton - Telekom Austria ===

