Linz, 8. September 2025 - Kontron , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IoT/Embedded Computer Technology (ECT), bestätigt, dass die Produkte der Kontron Gruppe weiterhin von den Handelszöllen befreit bleiben, die die US-Regierung der Europäischen Union im Rahmen der Executive Order vom 31. Juli 2025 auferlegt hat, insbesondere von der Verhängung eines Zolls in Höhe von 15%. Dank seiner strategischen Präsenz mit Tochtergesellschaften und Produktionsstätten in den USA und Kanada ist Kontron bestens aufgestellt, um mögliche Auswirkungen aktueller und zukünftiger Zollbestimmungen abzufedern. Durch diese starke Positionierung konnte Kontron bereits neue Kunden gewinnen, die direkt von der Zollbefreiung für die Produkte profitieren werden. Mit seiner international ausgerichteten Produktionsstruktur ist Kontron zudem in der Lage, für rund 85 bis 90 Prozent seiner Produkte Einfuhrzölle in die USA zu vermeiden. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen das Ziel, den verbleibenden Anteil von 10 bis 15 Prozent durch Verlagerungen und andere Maßnahmen so weit wie möglich zu reduzieren. Der US-Markt mit seinem großen Wachstumspotenzial hat für Kontron eine wichtige strategische Priorität. "Die aktuelle Zollsituation stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit und das Leistungsversprechen, das wir unseren Kunden und Partnern bieten können", betont Hannes Niederhauser, Vorstandsvorsitzender der Kontron AG. "Unsere Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt eröffnet uns zusätzliche Wachstumschancen. Gleichzeitig profitieren unsere Kunden entlang der gesamten Supply Chain - durch den Wegfall von Zollkosten, geringere Transportkosten und kürzere Lieferzeiten. Das steigert nicht nur die Effizienz und die Margen, sondern verbessert auch unsere CO 2 -Bilanz." Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Blog Medienkontakte Alexandra Kentros

