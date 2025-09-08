Swiss Re Ltd
Monte Carlo, 8. September 2025 - Anlässlich des Treffens der weltweiten Rück-/Versicherungsbranche in Monte Carlo zum jährlichen Rendez-Vous de Septembre nennt Swiss Re die wichtigsten Themen, die die Gespräche der diesjährigen Erneuerungsrunde bestimmen werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die heutige Welt des schnellen Wandels und der anhaltenden Unsicherheit auf den Rück-/Versicherungsmarkt auswirkt, Volatilität verursacht und die Bewertung von Risiken erschwert, neben den Umwälzungen durch künstliche Intelligenz.
Urs Baertschi, Chief Executive Officer P&C Reinsurance: «In einer Zeit erhöhter globaler Unsicherheit und des rasanten Vormarschs der KI ist die Rück-/Versicherung eine stabilisierende Säule. Wir freuen uns darauf, uns mit unseren Kunden, Partnern und dem öffentlichen Sektor darüber auszutauschen, wie wir die Widerstandsfähigkeit weiter stärken, Technologien nutzen und die veränderten Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bewältigen können.»
Geopolitische Gegenwinde und Fragmentierung
Zunehmende Naturkatastrophenrisiken
Die zunehmenden Schäden aus Naturkatastrophen verdeutlichen die Notwendigkeit von Präventionsmassnahmen, darunter Verbesserungen bei Raumplanung, Bauvorschriften und Risikomodellen. Zugleich sind starke Partnerschaften zwischen privatem und öffentlichem Sektor von entscheidender Bedeutung. Gemeinsame Investitionen in Schadenprävention und Wetterresilienz sind als Beitrag zur Minderung künftiger Risiken unerlässlich. Ebenfalls wichtig ist, dass sich die Branche weiterhin auf eine solide Grundlage aus verlässlichen Daten und erhöhter Risikotransparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette stützen kann.
KI- und Technologieeinsatz
Gianfranco Lot, Chief Underwriting Officer P&C Reinsurance: «Angesichts der zunehmenden Risiken werden Daten noch bedeutsamer werden. Sie sind die Basis für das gesamte Risiko- und Kumulmanagement, und die KI wird ein Game-Changer sein. Bei Swiss Re sehen wir es als unsere Verantwortung, unser Know-how, unsere technologischen Fähigkeiten und unsere Partnerschaften dafür einzusetzen, dass aus Ambition Realität wird.»
2194016 08.09.2025 CET/CEST