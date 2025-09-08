Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Ganzheitlicher Ansatz erforderlich, um Widerstandsfähigkeit trotz komplexer Risiken beizubehalten



08.09.2025 / 07:00 CET/CEST



Steigende Naturkatastrophenschäden unterstreichen die Dringlichkeit von Massnahmen zur Prävention und Minderung von Schäden sowie der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor

Geopolitische Unsicherheit und Fragmentierungsrisiken wirken sich auf den Rück-/Versicherungsmarkt aus, indem sie Volatilität verursachen und die Risikobewertung komplexer machen

Künstliche Intelligenz (KI) wird eine Schlüsselrolle bei der weiteren Verbesserung von Risikobewertung und Underwriting-Qualität spielen

Die Rück-/Versicherung bleibt vor dem Hintergrund grosser globaler Umbrüche eine stabilisierende Kraft, die Schocks abfedert und die wirtschaftliche Erholung unterstützt Monte Carlo, 8. September 2025 - Anlässlich des Treffens der weltweiten Rück-/Versicherungsbranche in Monte Carlo zum jährlichen Rendez-Vous de Septembre nennt Swiss Re die wichtigsten Themen, die die Gespräche der diesjährigen Erneuerungsrunde bestimmen werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die heutige Welt des schnellen Wandels und der anhaltenden Unsicherheit auf den Rück-/Versicherungsmarkt auswirkt, Volatilität verursacht und die Bewertung von Risiken erschwert, neben den Umwälzungen durch künstliche Intelligenz. Urs Baertschi, Chief Executive Officer P&C Reinsurance: «In einer Zeit erhöhter globaler Unsicherheit und des rasanten Vormarschs der KI ist die Rück-/Versicherung eine stabilisierende Säule. Wir freuen uns darauf, uns mit unseren Kunden, Partnern und dem öffentlichen Sektor darüber auszutauschen, wie wir die Widerstandsfähigkeit weiter stärken, Technologien nutzen und die veränderten Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bewältigen können.» Geopolitische Gegenwinde und Fragmentierung

Geopolitische Spannungen, protektionistische Massnahmen und wirtschaftliche Veränderungen führen zu einem Wandel der globalen Lieferketten, höheren Kosten, verstärkter Unsicherheit und der erhöhten Gefahr einer langfristigen Fragmentierung. Darüber hinaus nehmen Streiks, Aufstände und zivile Unruhen weltweit zu. In den letzten zwölf Monaten gab es in mehr als 70 Ländern bedeutende Proteste. Swiss Re betont, wie wichtig es ist, ein ganzheitliches Risikoverständnis zu entwickeln und den Fokus auf Kumulmanagement und diszipliniertes Underwriting zu legen, um das derzeitige unsichere geopolitische Umfeld zu meistern. Zunehmende Naturkatastrophenrisiken

Eine Hauptsorge der Branche sind nach wie vor die zunehmenden Auswirkungen extremer Wetterereignisse. Nach Angaben des Swiss Re Institute hat die Kombination aus Wirtschaftswachstum, Schadeninflation und intensiveren Gefahren dazu geführt, dass die jährlichen versicherten Schäden aus Naturkatastrophen in den letzten Jahren auf weit über 100 Mrd. USD gestiegen sind und sich die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass die versicherten Schäden auf 200 Mrd. USD oder in einem Spitzenjahr sogar auf 300Mrd. USD steigen. Die zunehmenden Schäden aus Naturkatastrophen verdeutlichen die Notwendigkeit von Präventionsmassnahmen, darunter Verbesserungen bei Raumplanung, Bauvorschriften und Risikomodellen. Zugleich sind starke Partnerschaften zwischen privatem und öffentlichem Sektor von entscheidender Bedeutung. Gemeinsame Investitionen in Schadenprävention und Wetterresilienz sind als Beitrag zur Minderung künftiger Risiken unerlässlich. Ebenfalls wichtig ist, dass sich die Branche weiterhin auf eine solide Grundlage aus verlässlichen Daten und erhöhter Risikotransparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette stützen kann. KI- und Technologieeinsatz

Die KI eröffnet der Rück-/Versicherungsbranche eine Gelegenheit zur Transformation, die über die ursprünglichen Erwartungen hinausgeht. In einer Branche, in der sich die meisten Informationen in E-Mails, Antragsformularen, Verträgen und Schadensakten finden, ist die Fähigkeit, unstrukturierte Daten zu verarbeiten und daraus zu lernen, kein blosses technisches Ziel mehr, sondern eine Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit. Gianfranco Lot, Chief Underwriting Officer P&C Reinsurance: «Angesichts der zunehmenden Risiken werden Daten noch bedeutsamer werden. Sie sind die Basis für das gesamte Risiko- und Kumulmanagement, und die KI wird ein Game-Changer sein. Bei Swiss Re sehen wir es als unsere Verantwortung, unser Know-how, unsere technologischen Fähigkeiten und unsere Partnerschaften dafür einzusetzen, dass aus Ambition Realität wird.»

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen.

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website .



