Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass die Dreharbeiten zu einer Realverfilmung seiner beliebten Kampfspielserie Street Fighter in Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment (Legendary) begonnen haben, wobei beide Unternehmen das Projekt gemeinsam finanzieren.

Um den weltweiten Absatz seines Kerngeschäfts mit Heimvideospielsoftware auszuweiten, fördert Capcom aktiv die Vermarktung seiner proprietären IP im Rahmen der Strategie "Single Content Multiple Usage" (ein Inhalt, vielfältige Nutzung). Insbesondere die Adaption von Spielinhalten in visuelle Medien ist eine wertvolle Gelegenheit, das Bewusstsein für Capcoms IP über die Gaming-Zielgruppe hinaus zu erweitern.

Mit dem Beginn der Dreharbeiten zum kommenden Film Street Fighter steht nun auch die Besetzung der Hauptrollen Ken, Ryu und Chun-Li fest. Durch die gemeinsame Finanzierung mit Legendary, einem Unternehmen, das für die Produktion zahlreicher Blockbuster-Filme bekannt ist, möchte Capcom den weltweiten Wert seines geistigen Eigentums weiter steigern.

Capcom ist fest entschlossen, die vielfältige Nutzung seines umfangreichen Portfolios an Spielinhalten voranzutreiben, geleitet von seiner Strategie "Single Content Multiple Usage" (ein Inhalt, vielfältige Nutzung).

Über Legendary Entertainment

Legendary Entertainment ist eine führende Produktionsfirma mit Abteilungen für Filme (Legendary Pictures), Fernsehen und digitale Medien (Legendary Television and Digital Media) sowie Comics (Legendary Comics).

[Details zum Film Street Fighter Titel Street Fighter Veröffentlichungsdatum 16. Oktober 2026 Hauptdarsteller Ken: Noah Centineo

Ryu: Andrew Koji

Chun-Li: Callina Liang In den Hauptrollen Joe "Roman Reigns" Anoai, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal

Mit Curtis "50 Cent" Jackson und Jason Momoa Mitwirkende Orville Peck, Olivier Richters, Hirooki Goto, Rayna Vallandingham, Alexander Volkanovski, Kyle Mooney und Mélanie Jarnson

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

