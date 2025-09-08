EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Auftragseingänge

Steyr Motors sichert sich EUR 65 Mio. Umsatz und EUR 13 Mio. EBIT-Beitrag über fünf Jahre durch Joint Venture mit Shangyan Power in Singapur



08.09.2025 / 07:30 CET/CEST

Steyr Motors sichert sich EUR 65 Mio. Umsatz und EUR 13 Mio. EBIT-Beitrag über fünf Jahre durch Joint Venture mit Shangyan Power in Singapur Zusätzliche Wachstumschancen im ASEAN-Raum

Neue Anwendungen in den Bereichen industrielle Energieversorgung, kommerzielle Marine- und Spezial-Offroad-Anwendungen

Garantierter Umsatz- und EBIT-Beitrag im 5-Jahresplan ab 2026 vorgesehen Steyr, Österreich, 8. September 2025 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, gibt die Gründung eines Joint Ventures mit Shangyan Power Technology Jiangsu Co., Ltd. ("Shangyan Power") bekannt. Shangyan Power zählt zu den führenden asiatischen Unternehmen in der Entwicklung und Produktion einer Vielzahl von Dieselmotoren. Das Joint Venture ist nicht nur ein strategischer Meilenstein in der Internationalisierungsstrategie, der neue Wachstumschancen im ASEAN-Raum und auf globaler Ebene eröffnet, sondern sichert Steyr Motors auch einen vertraglich garantierten Mindestbeitrag von EUR 65 Mio. Umsatz und EUR 13 Mio. beim EBIT innerhalb von fünf Jahren ab dem Jahr 2026. Damit unterstreichen beide Partner den Anspruch, nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und globales Wachstum sicherzustellen. Der große Vorteil für Steyr Motors liegt, abgesehen vom positiven Umsatz- und Ergebniseffekt, darin, dass aus der Erweiterung der Kapazitäten über das Joint Venture kein zusätzliches Kapital für Investitionen oder Working Capital notwendig wird. Die strategische Partnerschaft vereint Steyr Motors' internationale Markenbekanntheit sowie Ingenieurs- und Entwicklungskompetenz mit der regionalen Marktstärke und Fertigungskapazität von Shangyan Power. Im Ergebnis entsteht ein erweitertes Produktportfolio, das zusätzliche Leistungsklassen abdeckt und auf die vielfältigen Anforderungen internationaler Kunden in den Bereichen industrielle Energieversorgung, kommerzielle Marine- und Spezial-Offroad-Anwendungen zugeschnitten ist. Die neue Produktlinie ergänzt die bestehenden Kernprodukte von Steyr Motors ohne Überschneidungen mit aktuellen Produkten und eröffnet dem Unternehmen somit neue Kundensegmente. Allein in der ASEAN-Region erschließt sich Steyr Motors ein zusätzlich adressierbares Marktpotenzial in den drei genannten Bereichen von schätzungsweise USD 13 Mrd. bis USD 20 Mrd. "Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt in unserer globalen Strategie", erklärt Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG. "Sie stärkt unsere Fähigkeit, lokal gefertigte, hochwertige Antriebslösungen bereitzustellen, während wir unser Produktportfolio gezielt erweitern. Gemeinsam erschließen wir neue Märkte, verbessern unsere Reaktionsgeschwindigkeit und schaffen eine solide Basis für langfristigen Erfolg." Das Joint Venture unterstützt Steyr Motors außerdem beim Ausbau seines globalen Vertriebs- und Servicenetzes, wodurch eine breitere Kundenbasis effizienter und schneller bedient werden kann. Der operative Start ist für Ende 2025 geplant.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk



