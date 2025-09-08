EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 8. September 2025. Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von 12 N163/5.X-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 70,8 MW erhalten. Der Vertrag umfasst außerdem eine Premium-Servicevereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren.
Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant.
Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Dieser jüngste Auftrag stärkt die Position der Nordex Group auf dem portugiesischen Markt weiter: Einschließlich dieser neuen Bestellung hat die Nordex Group bisher Turbinen mit einer Gesamtleistung von mehr als 550 MW verkauft und installiert. Dazu zählt auch ein Auftrag vom April 2025 über zwei N175/6.X-Turbinen - der erste aus Portugal für diese neue Nordex-Anlage.
Die Nordex Group im Profil
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
08.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2193722
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2193722 08.09.2025 CET/CEST