The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2025
ISIN Name
US89236TKZ74 TOYOTA M.CRD 23/25 MTN
XS1877937851 ITALGAS RETI 18/25 MTN
US23636BAZ22 DANSKE BK 20/26 FLR MTN
DE000CB0HRY3 COBA 21/25 S.973
XS2228393356 KOMMUNALBK 20/25 MTN REGS
NZADBDT011C6 ASIAN DEV.BK 20/25 MTN
DE000A289LQ2 AAREAL BANK MTN S.299
DE000HLB40J2 LB.HESS.THR. IHS 20/25
US65562QBP90 NORD.INV.BK 20/25
XS1294343337 OMV AG 15-UND. FLR
XS2227898421 VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN
XS1288858548 BQUE F.C.MTL 15/25 MTN
XS2134628069 MMC FINANCE 20/25 REGS
US24422ETC39 DEERE -JOHN- CAP. 2025
XS1109802568 VODAFONE GRP 14/25 MTN
NL0013019375 NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN
XS1877846110 TELEFONICA EM. 18/25 MTN
XS1867412006 CGNPC INT. 18/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2025
ISIN Name
US89236TKZ74 TOYOTA M.CRD 23/25 MTN
XS1877937851 ITALGAS RETI 18/25 MTN
US23636BAZ22 DANSKE BK 20/26 FLR MTN
DE000CB0HRY3 COBA 21/25 S.973
XS2228393356 KOMMUNALBK 20/25 MTN REGS
NZADBDT011C6 ASIAN DEV.BK 20/25 MTN
DE000A289LQ2 AAREAL BANK MTN S.299
DE000HLB40J2 LB.HESS.THR. IHS 20/25
US65562QBP90 NORD.INV.BK 20/25
XS1294343337 OMV AG 15-UND. FLR
XS2227898421 VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN
XS1288858548 BQUE F.C.MTL 15/25 MTN
XS2134628069 MMC FINANCE 20/25 REGS
US24422ETC39 DEERE -JOHN- CAP. 2025
XS1109802568 VODAFONE GRP 14/25 MTN
NL0013019375 NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN
XS1877846110 TELEFONICA EM. 18/25 MTN
XS1867412006 CGNPC INT. 18/25
© 2025 Xetra Newsboard